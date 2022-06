El HIFU corporal moldea la figura y rejuvenece la piel, según Crina Rus Beauty Center Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 11:10 h (CET) Una vez más, la ciencia se ha enfocado en soluciones verdaderamente revolucionarias para ofrecer una técnica no invasiva que genera una piel más firme y con menos grasa, sin que la persona tenga que someterse a una cirugía.

El Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad, HIFU, por sus siglas en inglés, ha llegado a los centros estéticos como un procedimiento indoloro que minimiza la flacidez y acaba con pequeños depósitos de grasa en una sola sesión. En Madrid, la empresa de estética avanzada Crina Rus Beauty Center ofrece el HIFU corporal y facial, en manos de especialistas dedicados al bienestar integral de sus pacientes.

Una mejor silueta con una atención premium Una primera visita a este centro estético es el inicio del camino hacia una figura rejuvenecida. El ambiente cálido, el trato cercano de todo el equipo y las más novedosas técnicas en aparatología se conjugan en este tratamiento de alta calidad, cuyo proceso se ejecuta por zona.

En la carta de servicios disponible en la página web de Crina Rus Beauty Center, los usuarios pueden elegir, con la asesoría de los expertos, qué parte del cuerpo tratar con HIFU, como brazos, abdomen superior o inferior, rodillas, espalda, cartucheras, flancos, glúteos, etc. El ultrasonido focalizado funciona, además, en la eliminación de la papada y la recuperación de la firmeza del rostro, con un efecto lifting muy natural.

El equipo opera con las pautas técnicas de los ecogramas que se usan para análisis y diagnósticos en el sector médico, pero con mayor potencia, para que se genere un calor que el cliente no percibe, pero que penetra en las capas más profundas de la piel, con el fin de incrementar la producción de colágeno y elastina. El paciente solo sentirá leves toques en las zonas previamente marcadas por el especialista, sin sentir dolor.

Resultados progresivos en una sola sesión Desde el primer día, la persona notará la reafirmación de la piel, el estiramiento del tejido y la pérdida de grasa. Sin embargo, los resultados del HIFU se irán haciendo más evidentes con el paso de los días, mejorando considerablemente hacia un cambio final en unos 2 meses después del tratamiento. Esto ocurre porque el ultrasonido estimula la capacidad regenerativa del organismo. Se ha determinado que los efectos de este procedimiento tienen una duración de entre 6 y 8 meses.

Crina Rus Beauty Center ofrece muchas más soluciones no invasivas para sanar y embellecer el organismo. Con más de 5 años al servicio de la belleza y con profesionales cuya experiencia data de más de 2 décadas, este centro estético ha destacado en áreas como masajes reductores o relajantes, procedimientos faciales como rejuvenecimiento y redefinición, tratamientos corporales con tecnología de vanguardia, depilación láser o lifting y rizado de pestañas. Cada una de las opciones se aplica con amor y profesionalismo, bajo la premisa de buscar, ante todo, la sonrisa del cliente.



