Max El Mann Arazi y Andre El Mann Arazi: Inversiones inteligentes inmobiliarias son la clave para el retiro

lunes, 20 de junio de 2022, 10:50 h (CET) Si se espera jubilarse pronto, se tendrán que hacer inversiones inteligentes. Invertir en bienes inmuebles es una opción que se debería considerar seriamente. La inversión inmobiliaria es uno de los pocos instrumentos de inversión que existen desde tiempos inmemoriales. En una época en la que existen innumerables vías de inversión como los fondos de inversión, el oro, el Bitcoin, los ETF, los fondos de deuda y demás, los bienes inmuebles siguen siendo una opción de inversión fiable y probada Cuando se planea una jubilación anticipada, se tiene que empezar a planificar en una etapa temprana de la vida. En cuanto una persona empieza a ganar dinero, debe empezar a invertir. En este momento, las obligaciones son menores, no hay obligaciones familiares y se está en plenitud de la juventud.

Cuando alguien hace una inversión inmobiliaria en una etapa temprana de la vida, debe decidir el tipo de propiedad en la que se desea invertir. Si se tiene en cuenta un horizonte a largo plazo y el potencial de revalorización, invertir en terrenos de tierra sería más sensato.

Cuando una persona ha decidido jubilarse anticipadamente, hay algunas decisiones financieras difíciles a tomar al principio de la vida.

“Invertir en inmuebles requiere de disciplina y sobre todo de estudiar los ciclos macroecónomicos que atraviesa el mercado” menciona el directivo de Fibra Uno, Max El Mann Arazi.

Invertir en bienes inmuebles no siempre significa invertir en una parcela o un piso. Con la introducción de instrumentos inmobiliarios innovadores, como los fondos de inversión inmobiliaria (REIT) y las opciones de inversión fraccionada, una persona puede empezar con una pequeña suma y aumentarla como un plan de inversión sistemática (SIP).

“Actualmente hay más flexibilidad para invertir en inmuebles que no requieren necesariamente de una cifra de seis dígitos para personas que quieran empezar en este mundo” recalca el directivo, Andre El Mann Arazi.

Propiedades en alquiler

Cuantas más propiedades en alquiler alguien tenga, más conveniente será jubilarse anticipadamente. A medida que aumentan los ingresos, es recomendable invertir en propiedades con un alto rendimiento de alquiler.

"Una gran inversión en una localidad alejada y con menos posibilidades de ser desarrollada producirá menores ingresos por alquiler que una bien comunicada. Una serie de propiedades en alquiler ayuda a obtener un flujo de ingresos regular después de jubilarse, por lo que siempre es buena opción” destaca el directivo Max El Mann Arazi.

Mejorar la inversión

A pesar de una inversión bien estudiada, a veces una propiedad puede no resultar tan lucrativa o tan rentable como parecía antes. En estos casos, los inversionistas deben estar preparados para vender la propiedad, a veces con un descuento, y reinvertir en otro lugar. Estar preparado para improvisar en una estrategia de inversión les ayudará mucho a planificar ingresos de jubilación anticipada.

“Sin duda vivimos en una realidad cada vez más impredecible dónde aspectos como la tecnología y la globalización no afectaban tanto en décadas pasadas” comenta Andre El Mann Arazi.

“La más reciente apertura de FUNO abrirá sus puertas en el último trimestre del 2022 y espera recibir afluencias de entre 50 mil y 60 mil personas diarias tras su inauguración. Invertir en este tipo de proyectos está abierto en nuestra compañía” menciona Max El Mann Arazi.

La jubilación anticipada requiere un comienzo temprano y una planificación y ejecución eficaces. Si se ejecuta bien, es muy posible cualquier persona disfrute una prejubilación con ingresos inmobiliarios.

