That’s Fun ofrece este 2022 un campamento de verano de inglés para niños Emprendedores de Hoy

domingo, 19 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, el aprendizaje de inglés es una pieza clave en la educación infantil, ya que estimula el desarrollo mental de los niños y mejora sus habilidades comunicativas y sociales en general.

Un campamento de verano es una gran oportunidad para aprender este idioma, ya que los niños pueden divertirse con amigos mientras realizan cada una de las lecciones en un ambiente diferente. Por ello, la academia That’s Fun ofrece este 2022 un campamento de verano de inglés para niños, en el cual los más pequeños podrán aprender de forma lúdica y eficaz.

Curso intensivo de verano para aprender inglés este 2022 That’s Fun es una academia de inglés para niños y adultos que es reconocida por ofrecer una variedad de servicios, técnicas y formas de aprendizaje en el idioma. Este reconocimiento también se debe a sus más de 8 años de experiencia en el sector educativo y el arduo trabajo que día a día hace su equipo de profesores nativos del inglés.

Actualmente, la empresa se encuentra ofreciendo un intensivo o campamento de verano para niños dentro de los espacios de su academia o establecimiento profesional. Esto, con el objetivo de darles una formación del idioma a los más pequeños y cuidarles, asesorarles y entretenerles mientras sus padres se encuentran ocupados o fuera de la ciudad. El aprendizaje abarca las 4 áreas del inglés: speaking, listening, reading y writing, con prácticas recreacionales para que los niños aprendan mientras juegan. Esta forma lúdica de enseñanza es una pieza clave en dicho aprendizaje, ya que estos verán el idioma como algo entretenido, nuevo y creativo y no como otra materia escolar.

Puntos clave de los cursos intensivos de verano de That’s Fun Para That’s Fun y su equipo de profesores nativos, es importante enseñar a los estudiantes de la manera más precisa, rápida y eficaz. Por esta razón, en su curso intensivo de verano de inglés, realizan una prueba para determinar el nivel del niño y, con base en ello, les asignan un grupo de estudio. Este grupo es reducido (máximo 10 personas), ya que el objetivo de la empresa es centrarse en cada estudiante para que pueda alcanzar un buen nivel en poco tiempo. Los niveles están clasificados en A2, B1, B2 y C1 y los cursos incluyen la práctica de los exámenes oficiales de Cambridge, Oxford, TOEFL, TOEIC, etc.

Otro punto clave de estudiar en verano con That’s Fun es que los exámenes de prueba son gratuitos, así como la matrícula y el material de estudio proporcionado. De igual manera, ofrecen 4 horas semanales de speaking para que los niños refuercen sus conocimientos hablando. A su vez, disponen de 2 horas de simulacro de examen semanal para identificar cuál de los niveles se adapta mejor a su conocimiento.

Este verano, los padres pueden inscribir a sus niños en el campamento de verano de That’s Fun, donde aprenderán un idioma tan importante como el inglés y, al mismo tiempo, se divertirán con actividades recreativas.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.