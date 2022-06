La importancia de contar con abogados expertos en accidentes en moto en Nueva York Emprendedores de Hoy

domingo, 19 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Al estar más expuestos, los motociclistas son más vulnerables a sufrir graves lesiones en accidentes de tráfico. Aunque no lo parezca, los accidentes que involucran una moto son muy frecuentes.

En lo que va de 2022, en Nueva York se ha registrado un aumento del 35 % en accidentes de tráfico, y se conoce un total de 58 fallecidos. Si bien estas estadísticas incluyen accidentes tanto de coches como de motos, lo cierto es que los motociclistas accidentados tienden a sufrir daños más severos.

Después de un accidente vial que resulta en lesiones personales, siempre es necesario contar con un abogado de accidentes de tráfico que pueda negociar un acuerdo justo con las compañías de seguros. Estas harán todo lo posible por minimizar las lesiones sufridas, y por ende, ofrecerán una suma compensatoria insignificante.

Ayuda legal en accidentes de moto Tras sufrir un accidente de tráfico en moto, lo primordial es buscar atención médica. Lo segundo más importante que se debe hacer es buscar ayuda legal para que se documente todo lo ocurrido, se determinen las causas del accidente, se establezca la responsabilidad, y se busque la justa compensación. Hacer este proceso es prácticamente imposible para una persona lesionada. Y de hecho, una persona lesionada solo debería enfocarse en su recuperación, y no en añadir más estres a su situación tratando de dar seguimiento a un proceso legal. Por esta razón, lo recomendable es solicitar apoyo de abogados expertos que defiendan el caso, brinden asesoramiento adecuado, y den solución al inesperado problema.

Un accidente de tráfico puede ser un evento traumatizante, tanto para los implicados como para los familiares, dependiendo de la gravedad de las lesiones sufridas. Aunque en la mayoría de los casos de accidentes de moto el impacto no deja lesiones severas, lo cierto es que los conductores de motos pueden sufrir lesiones que pueden dejar secuelas que afectan la vida laboral, personal, social o emocional. En consecuencia, contratar los servicios de un abogado especializado en accidentes de vehículos de motor es indispensable.

Entre los beneficios de contar con un abogado experto en accidentes de tráfico se pueden enumerar: el asesoramiento del caso, el proceso de hacer el papeleo y el seguimiento del litigio.

El papel de abogados expertos en accidentes de moto Teniendo en cuenta que los conductores de moto son los más expuestos en las vías y que si se ven envueltos en un accidente de tráfico las lesiones sufridas pueden dañarles severamente o incluso causarles la muerte, The Platta Law Firm ofrece un acompañamiento completo en estos casos.

La firma cuenta con dos décadas de experiencia en todo tipo de lesiones personales y ofrece sus servicios tanto en la ciudad de Nueva York como en el resto del estado. Entre los casos más relevantes del despacho, se encuentra el caso Wilinski v. 334 E. 92nd Hous. Dev. Fund. Corp.



