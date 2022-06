El coche de la polémica sube al podio en el circuito inglés de Brands Hatch Luli Del Castello superó de nuevo las expectativas tras el éxito cosechado en el Ricardo Tormo de Valencia Redacción

sábado, 18 de junio de 2022, 09:25 h (CET)

Fin de semana adrenalínico en la segunda etapa del campeonato NASCAR Whelen Euro Series 2022, que ha tenido lugar en el circuito inglés de Brands Hatch, para el Chevrolet Camaro #54 pilotado por Gianmarco Ercoli y Luli Del Castello, que fue vetado en la primera carrera de la competición en Valencia por su patrocinador principal, Escort Advisor, el primer buscador de escorts con opiniones reales de Europa.

La misma semana en la que se admitió a trámite la Ley para la abolición de la prostitución en España, el contendiente italiano, patrocinado por Escort Advisor, por fin ha podido celebrar los buenos resultados conseguidos en la pistacon el logo del patrocinador principal, a diferencia de cómo aconteció en la apertura del campeonado en Valencia, donde tuvieron que retirar el logo. En esta ocasión, una ley local tampoco permitió al equipo llevar el distintivo del buscador de escorts en el coche, no obstante, sí se mantuvo en la equipación de todo el equipo, así como en el paddock o el camión, permitiéndoles celebrar el podio de Gianmarco Ercoliy, sobre todo, el Lady Trophy de Luli Del Castello, que sigue dominando la categoría 2.



Mike Morra, CEO de Escort Advisor ha comentado tras la etapa inglesa: "En el 2022 aún parecen increíbles regulaciones y actitudes políticas como las que vimos en Valencia o parcialmente en Inglaterra que recortan la libertad y capacidad de decisión de las mujeres. En este contexto, Luli Del Castello ha dado una auténtica lección de personalidad luciendo orgullosa nuestro logo en el podio. Luli es todo un ejemplo como deportista y como mujer, lo demuestra con resultados dentro de la pista y con su actitud fuera de ella"

En Brands Hatch, el equipo CAAL Racing no ha sido vetadocompletamente por su patrocinador y en las etapassucesivas de la competición se espera queel equipo italiano pueda salir definitivamente a la pista con el logo de Escort Advisor. Mientras en España, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ya avisó en el 40 Congreso del PSOE celebrado en Valencia de su intención de abolir la prostitución, la cuál consideran “siempre una forma de violencia” y a la par del tráfico de seres humanos, ylo presentó como una de las grandes propuestas de su Gobierno. El primero en mover ficha fue el presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig,también socialista, endureciendo en la región la ley que finalmente impidió al equipo italiano salir a la pista con la enseña de su patrocinador principal.

A la polémica en la Comunidad Valenciana, le siguió la aprobación del Congreso a la ley del “solo sí es sí” centrada en el consentimiento, pero que también contiene un artículo dedicado a la publicidad. De hecho, la ley prohíbe la publicidad sexual por considerarla ofensiva a la dignidad de la mujer.

Fin de semana de altibajos para Caal Racing

Luli Del Castello superó de nuevo las expectativas tras el éxito cosechado en el Ricardo Tormo de Valencia y domina la categoría 2 al ganar el Lady Trophy también en el histórico circuito inglés de Brands Hatch. A pesar de estrellarse contra el muro en los entrenamientos libres del viernes, dañando visiblemente el Chevrolet Camaro #54 y golpeándose fuertemente la mano, Del Castello se hizo con la primera plaza en la carrera del sábado y quedó en segunda posición en la carrera del domingo.

“A pesar de las dificultades que tuve y que me provocó mi accidente del viernes, estoy satisfecha con el resultado en las dos carreras. Consolidé mi liderazgo en el Lady Trophy (obteniendo una victoria el sábado y un 2º puesto el domingo) y estoy aprendiendo a entender la dinámica de la carrera, tratando de afinar al máximo el "riesgo razonable" - comenta Luli Del Castello - Desde la perspectiva del campeonato, soy 14º en la general, así que ahora tengo que subir de nivel y empezar a correr más riesgos para mirar hacia el Top 10”.



Gianmarco Ercoli, por su parte, conquistó la tercera posición en la perima carrera y fue protagonista el domingo de un espectacular adelantamiento que le puso momentáneamente en primera posición hasta que, tan solo unos minutos después, recibió una violenta colisión por parte de otro piloto que le hizo perder la parte trasera de su Chevrolet Camaro n #54. No obstante, Ercoli fue capaz de finalizar la carrera, sumando unos puntos que podrían resultar clavemás avanzado el campeonato.

