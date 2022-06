Potenciar la actividad comercial con información actualizada y en tiempo real con QUALO Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Las nuevas tecnologías han permitido a las personas acceder a información masiva, pero a la vez, ha generado una saturación de datos, los cuales son difíciles de filtrar al momento de acceder a aquellos que realmente interesan en cada momento y lugar.

Por tal razón, evitar el ruido digital recibiendo información seleccionada y asociada a una localización particular es fundamental para potenciar la actividad comercial y la digitalización de las empresas. En ese sentido, QUALO es una plataforma que vincula la información y servicios del negocio con el lugar en el que se encuentran los usuarios.

QUALO: las ventajas de la información actualizada y en tiempo real Recibir información seleccionada y poder acceder a servicios directamente en un dispositivo móvil es una de las posibilidades que brinda QUALO a sus usuarios. De este modo, las empresas que ofrecen dichos datos podrán incorporar un canal de comunicación e interacción directa y en tiempo real con sus clientes. Compuesta por una app móvil y una herramienta de administración, la plataforma filtra y selecciona el contenido relevante ofrecido desde los medios digitales de los negocios, vinculándolo a la localización de los usuarios.

Por lo tanto, representa una solución universal y transversal a cualquier tipo de servicio, negocio u organismo, con una única aplicación para disponer de información de distinta naturaleza y diferentes proveedores. Asimismo, brinda a los propietarios estadísticas asociadas al uso de la plataforma por parte de sus clientes y cuenta con herramientas de incentivos y fidelización, como la obtención y el canjeo de puntos para los usuarios registrados.

La importancia de contar con QUALO en un comercio Además de ser un puntal en la digitalización de empresas, QUALO permite desarrollar un negocio, potenciando su actividad comercial mediante información en tiempo real de ofertas, novedades, promociones y horarios, lo cual supone un vínculo de comunicación con los clientes eficaz y sencillo.

Con una instalación y configuración sencillas y una cobertura total del establecimiento, el dispositivo BLE o QUALO Box contextualizará la información de la localización, convirtiéndola en Zona QUALO. A continuación, los usuarios podrán detectar dicho sensor con la app y recibirá automáticamente el contenido que el propietario ha decidido mostrar. Cabe señalar que la aplicación móvil es completamente gratuita y se encuentra disponible para dispositivos con sistema operativo iOS y Android.

En conclusión, esta herramienta es un aliado a la hora de impulsar la actividad comercial de cualquier tipo de empresa, no solo en lo que respecta a la atención de las demandas de los clientes, sino también para atender las necesidades del propio negocio.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.