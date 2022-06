Suitours dispone de packs atractivos para MotoGP Aragón y MotoGP Valencia 2022 Emprendedores de Hoy

La clasificación del Campeonato Mundial de Motociclismo asegura un otoño vibrante con emocionantes carreras, con una lucha intensa entre los pilotos españoles, italianos y franceses, que deja un Mundial prometedor. Los amantes de las motos deben tomar nota de dos citas importantes: el Gran Premio MotoGP de Aragón del 18 de septiembre y el Gran Premio MotoGP de Valencia del 6 de noviembre.

La agencia Suitours, fundada en 1989 y especializada en los deportes del motor desde hace más de dos décadas, tiene disponibles numerosos packs muy interesantes con hoteles en diferentes categorías y cercanos a los circuitos de los mencionados eventos deportivos. Muchos son los seguidores y fans de MotoGP que acuden a la agencia Suitours, un punto de venta oficial, para asesorarse y adquirir con todas las garantías sus entradas y packs con alojamiento. Suitours ofrece estos packs MotoGP a través de la plataforma digital temática de motogpespaña.com.

Comprar packs con entradas para GP de Aragón El recién operado Marc Márquez, uno de los pilotos más laureados de la historia de la categoría reina de motogp, no pasa por el mejor momento de su carrera y ha dado paso a Aleix Espargaró que se ha convertido en el nuevo “local hero”. El piloto de Aprilia y su compañero de equipo Maverick Viñales, los pilotos de Suzuki Alex Rins y Joan Mir, al igual que Jorge Martin con su Ducati, harán todo lo posible para triunfar delante de su público en Aragón.

Dado que en los alrededores del circuito MotorLand Aragón hay una oferta limitada de alojamiento, es recomendable reservar con antelación un pack con hotel.

Suitours ofrece a través de la web MotoGPEspaña.com varios packs interesantes, siendo el pack del hotel familiar en Castellote el producto elegido por numerosos clientes que repiten cada año.

La oferta consta del alojamiento de dos o más noches y la entrada al circuito, totalmente configurable, siendo la Pelouse la entrada más económica y el motogp VIP Village el producto más exclusivo.

Adquirir packs y entradas para el GP de Valencia Desde siempre el GP de Valencia ha sido y es un Gran Premio atractivo y son muchos los aficionados que lo tienen marcado en su calendario como cita imprescindible, pues no en vano es el último Gran Premio del campeonato mundial de motociclismo donde se coronarán en la gala del domingo los mejores pilotos de Moto3, Moto2 y MotoGP.

Cada vez son más los aficionados que buscan entradas y packs con hoteles en internet y motogpespaña.com se ha convertido en una de las principales plataformas digitales para adquirir los paquetes de hotel y entradas MotoGP de una forma rápida, cómoda y segura.

Suitours contrata cada año hoteles en los alrededores del circuito de Cheste, siendo los establecimientos ubicados en Paterna los más cercanos desde los cuales se llega en poco más de quince minutos al Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Pero también están disponibles hoteles de playa con opción de contratar los traslados en autocar para dejar el coche en el hotel y llegar cómodamente al circuito.

Todos los packs pueden configurarse y adaptarse al gusto de cada uno, con entradas económicas a partir de 50 euros y/o los pases más exclusivos como el Circuit Lounge, la Terraza VIP, el MotoGP VIP Village o la opción más exclusiva de Hospitality, el nuevo y excepcional MotoGP Premier.

Suitours se ha perfilado como una de las mejores opciones para adquirir los packs con hotel y entradas al circuito para los Grandes Premios de motos en España ofreciendo a los aficionados de MotoGP un servicio integral.



