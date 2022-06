Vinos premium y personalizados para cualquier ocasión, de la mano de Mensaje en una Botella Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Beber vino es un placer para muchas personas.

Algunas lo beben durante una celebración especial como una boda o un aniversario y otras prefieren saborearlo en la intimidad mientras leen un libro, escriben o miran el paisaje desde la ventana. Además, una botella de esta bebida es un excelente regalo que se puede dar a familiares y amigos en su cumpleaños o en otras fechas importantes. Este licor, que puede ser tinto, rosado, blanco o espumoso, se obtiene tras la fermentación del jugo de la uva. Para que su sabor sea agradable al paladar, es muy importante que sean vinos premium como los que comercializa la empresa Mensaje en una Botella, la cual tiene la gran particularidad de personalizar cada uno de sus productos.

Vinos premium para disfrutar en cualquier ocasión Qué vino beber es una decisión muy personal que depende de las preferencias individuales. El hecho es que, en Mensaje en una Botella se pueden adquirir vinos premium a precios competitivos. Específicamente cuentan con cuatro opciones: MBS Reserva, que es un tinto de uva tempranillo; Crianza, que tienen un envejecimiento de al menos 24 meses; vino blanco y rosé.

Los vinos son elaborados exclusivamente para Mensaje en una Botella. Los mismos se presentan en botellas de edición limitada, cada una numerada e identificada por su productor. Cabe destacar que una vez que una edición se agota, no vuelve a salir al mercado.

La empresa garantiza origen, calidad y autenticidad de todos sus productos, por lo que cuenta con un sistema de trazabilidad. Las botellas están enumeradas e identificadas con el nombre del productor, el registro legal de elaboración y embotellado.

¿Por qué Mensaje en una Botella marca la diferencia? Una de las razones por las cuales Mensaje en una Botella destaca es por la calidad de cada uno de sus vinos. No obstante, la empresa cuenta con una particularidad y es que sus productos son 100 % personalizados. Es decir, los clientes tienen la libertad de colocar a las botellas nombres, mensajes y frases. Esto es una opción muy original para regalar y sorprender a los seres queridos.

Las personas pueden individualizar su vino eligiendo la etiqueta, que puede ser roja, negra, azul blanca o amarilla, y colocarle un texto de su inspiración. Sin embargo, la empresa tiene unas 2.000 frases divididas en veinte categorías, entre ellas agradecimiento, amistad, amor, aniversario, desamor, motivación, Navidad, reflexiones, etc. Las mismas se pueden visualizar en la plataforma de la compañía, donde también ofrecen información detallada de lo que comercializan, sus precios y características.

Las compras se hacen de forma online y los envíos son completamente gratuitos. Asimismo, realizan entregas urgentes para aquellos que han olvidado una fecha importante y necesitan salir de apuros o para los que tienen un evento importante en casa y desean amenizar la ocasión con vinos premium.



