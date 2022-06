Nuevos sistemas de desarrollo inmobiliario para fondos de inversión built to rent, de la mano de Haussmart Emprendedores de Hoy

El mercado inmobiliario español está tomando un giro importante en este primer semestre del año, una evolución animada por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La invasión rusa ha provocado la paralización de muchos proyectos de construcción en Europa del Este y los capitales están buscando nuevos destinos para invertir.

Un análisis publicado en marzo sostiene que España y Portugal se están perfilando como nuevos focos de atracción. La razón que exponen es que el dinero siempre busca los lugares más alejados de una situación de inestabilidad para desarrollar una inversión inmobiliaria segura.

Diseño y desarrollo de edificios preindustrializados Con pronósticos de una mayor llegada de capitales provenientes de fondos de inversión, se impone la necesidad de usar nuevos sistemas de desarrollo inmobiliario. En este orden de ideas, la compañía española Haussmart está proponiendo una novedosa alternativa para atender la demanda de construcción de viviendas. Estas propiedades están enfocadas para el mercado built to rent de los fondos de inversión.

Haussmart es una compañía especializada en el diseño, desarrollo e implantación de edificios preindustrializados de cualquier tamaño y forma, gracias a sus acuerdos con varias de las empresas chinas más fuertes del sector de la industrialización de edificios residenciales, hoteles, etc. en tiempo récord y con un control absoluto de todos los procesos y costes, siendo estos más económicos, de mayor calidad e implantados en poco tiempo, logrando ciclos de inversión mucho más cortos, además de ser inteligentes, de alta eficiencia energética y sustentables. Son soluciones habitacionales funcionales que se pueden entregar en un tiempo hasta 40 % menor al de los edificios de viviendas construidas con sistemas tradicionales. Esto significa que pueden entrar más rápidamente al mercado, con un coste inferior y con las características y personalización que está buscando la gente.

Estas ventajas son ideales para los fondos de inversión, ya que pueden poner a producir el dinero de sus asociados de una manera más expedita. Además, con la seguridad de tenerlo en un sector de la economía que, en España, ha demostrado ser uno de los más estables para invertir.

Situación en España En la actualidad, los fondos de inversión manejan una porción muy pequeña del mercado inmobiliario. Según Haussmart, la mayor parte de las propiedades son administradas por particulares. Los bancos y el Estado manejan algunos paquetes, pero no son proyectos desarrollados de manera ordenada, ni son productos específicos. En el caso de las entidades financieras, muchas de las viviendas en su poder son el resultado de negocios financieros que han resultado en desahucios.

La propuesta de Haussmart, es aprovechar sus nuevos sistemas de desarrollo inmobiliario para producir edificios eficientes, ecológicos y adaptados a nichos muy concretos. Proyectos con unidades prefabricadas que puedan atender la creciente demanda del built to rent, con la posibilidad de alquileres más competitivos para los inquilinos. Estos ocupantes, adicionalmente, podrán acceder a un importante ahorro en los servicios de energía.

La firma entrega a los fondos de inversión los proyectos inmobiliarios llave en mano, a precio cerrado y con inquilinos en rentabilidad de entre un 6 % y un 8 % de Cap Rate. Haussmart se compromete en la ejecución de cada desarrollo urbanístico de principio a fin, con todo lo que ello implica. Con estas ventajas, los fondos de inversión tendrán para sus capitales edificios de rápida ejecución y con costes más competitivos. Esto garantiza una mejor tasa de ocupación, lo que a su vez se traduce en mejores ganancias para sus afiliados y un precio más asequible para los ocupantes.



