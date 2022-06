Medicina integrativa, un enfoque integral de la medicina de siempre Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 14:01 h (CET)

Aunque cada vez es más habitual oír hablar de la medicina integrativa, también cabe destacar que no siempre se entiende en qué consiste esta ni qué beneficios puede aportar a las personas, lo que puede llevar a una cierta confusión.

La medicina integrativa es la medicina de siempre, la de toda la vida, pero con un enfoque integral que se centra en la persona de una forma global. Es decir, la medicina integrativa trata al paciente desde un enfoque holístico, como un todo, en lugar de centrarse exclusivamente en órganos individuales del cuerpo.

Así, mediante la medicina integrativa, el especialista no solo analiza las causas directas que han podido provocar la enfermedad y sus síntomas, sino también muchos otros factores que han podido contribuir a desencadenar esa patología, aunque inicialmente se pudiera pensar que no hubiera una relación entre unos y otros.

Algunos ejemplos se hallan en el estado de la microbiota, los factores genéticos, la influencia del medio ambiente, una excesiva exposición a metales pesados, el estilo de vida, el estrés, una nutrición inadecuada, etc., todos ellos factores que pueden contribuir al desarrollo de ciertas patologías y enfermedades crónicas complejas.

Uno de los centros de medicina integrativa que existen en España está en Madrid. Se trata de Synergia MedicalCare. Actualmente, uno de los centros de referencia, con una atención personalizada y de calidad.

Este centro de medicina integrativa en Madrid cuenta con un amplio cuadro médico con distintas especialidades, desde Endocrinología o Cardiología, hasta una Unidad de Ginecología Integrativa y sin olvidar la Unidad de Microbiota y la Unidad de Nutrición, al ser estos factores esenciales para el bienestar.

Además, Synergia MedicalCare cuenta con especialistas en Alergología, Osteoporosis y Metabolismo Óseo, así como una Unidad de Fisioterapia y Osteopatía y de Medicina Ambiental.

La importancia de la nutrición y de la microbiota Uno de los factores que subraya la medicina integrativa es la microbiota intestinal, ese conjunto de microorganismos que viven en el intestino y que son responsables de innumerables procesos metabólicos necesarios en la vida.

Un correcto equilibrio de la microbiota es esencial y, para ello, se deben adoptar unos hábitos alimenticios y una nutrición equilibrada acorde a las características físicas individuales.

Medicina integrativa y salud intestinal En este sentido, Synergia MedicalCare cuenta con una Unidad de Aparato Digestivo y de Nutrición Avanzada, en la que el paciente recibe un tratamiento dietético personal e individualizado, basado en el diagnóstico previo del estado de su microbiota.

Los especialistas abordan este desequilibrio, analizan las causas que lo provocan y definen una dieta correcta para restablecer el equilibrio de la microbiota. Todo este proceso va acompañado de un seguimiento periódico que analiza la evolución y mejoría del paciente.

Esta relación entre patología, nutrición y microbiota lleva a que sea precisamente la salud intestinal uno de los pilares sobre los que actúa la medicina integrativa.

Un estilo de vida sano, con especial atención a los hábitos alimenticios, contribuye a un estado de bienestar saludable, con un menor uso de tratamientos farmacológicos y sus posibles efectos secundarios.



