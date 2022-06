Cómo se puede conseguir un título oficial de inglés en verano Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 13:26 h (CET)

El inglés es uno de los idiomas más solicitados en las empresas y, por consiguiente, el que mayor ofertas tiene para su aprendizaje. En la actualidad, dominar un segundo idioma como el inglés es imprescindible por cultura, estrategia comercial y por tener mejores opciones en el mercado tanto laboral como académico.

Aunque los beneficios son muchos, conseguir un título oficial en inglés ahora es posible con los cursos intensivos de verano ofrecidos por Aula inglés Academy, una academia de inglés especializada en la preparación de exámenes oficiales para adultos de más de 16 años. Los cursos se realizan online o presencial y son certificados en B1, B2, C y C1 para Aptis, TOEIC, LanguageCert y Cambridge.

Cursos intensivos de verano de inglés para adultos Aula inglés es una academia con más de 10 años de experiencia en el mercado que ofrece diferentes cursos a lo largo del año. No obstante, los cursos de veranos de inglés son los más atractivos debido al periodo en el que se realizan, grado de intensidad y contar con el respaldo de English UK, Cámara de Comercio de Liverpool y la de Madrid. Más de 7000 alumnos ya han conseguido su título oficial del British Council con Aula inglés Academy.

Actualmente, contar con un nivel alto de inglés abre puertas en diferentes áreas, Aula inglés Academy se diferencia del resto de las academias al ofrecer un servicio personalizado en la modalidad que escoja el estudiante: con una prueba de nivel inicial, y teniendo en cuenta el plazo en el que el alumno necesita su título oficial y su disponibilidad de tiempo y horarios para prepararse, diseñan un plan académico a medida de cada estudiante mayor de 16 años. Teniendo en cuenta que el inglés es considerado el idioma universal y la necesidad del mercado actual, para poder avanzar profesionalmente se debe contar con un certificado en un segundo idioma sin importar que tanto lo domine. El certificado Aptis ESOL que preparar Aula inglés Academy cuenta con el respaldo del British Council y no expira.

El sistema blended learning en el aprendizaje del inglés El método Aula inglés es blended learning. Este combina el trabajo en clase con el trabajo en casa a través de una plataforma online, ahorrando tiempo y dinero; o al revés, el estudio de la plataforma con vídeos que sustituyen las clases sin horarios, con el apoyo de un tutor online. Además de contar con docentes nativos y bilingües certificados que hacen amena la clase y simulacros en línea.

La plataforma española destaca por dejar en el pasado la experiencia engorrosa y agotadora para obtener un título oficial de inglés, ya que se centran completamente en el inglés necesario para el título, nada más. Es una metodología stress free que va de lo particular a lo general, a diferencia de los estudios tradicionales de inglés, que se basan en pesadas clases de gramática. Y por supuesto, se trabaja tanto en la academia como en su plataforma de autoestudio online, los 5 componentes del idioma: gramática y vocabulario, listening, reading, speaking y writing.

Ahora también es posible conseguir un título oficial de inglés B1, B2 o C1 estudiando desde la playa o la montaña y disfrutar del verano.



