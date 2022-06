La Escuela CES, el mayor centro audiovisual de Madrid, celebra el acto de graduación de sus alumnos

El auditorio al aire libre Pilar García Peña acogió a los 1.300 asistentes al evento. Más de 600 alumnos han completado en el curso 21-22 sus estudios en distintas ramas del sector audiovisual, tecnológico y comunicación La Escuela Superior de Imagen, Sonido y Tecnología CES de Madrid celebró el jueves la graduación de los alumnos que han terminado sus estudios este año 2022. Más de 1.300 personas asistieron al evento que se celebró en el auditorio al aire libre Pilar García Peña, del madrileño distrito de Hortaleza.

Alumnos, profesores y equipo directivo se dieron cita en un acto al que también acudió el concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano. Gracias a las nuevas tecnologías, los estudiantes pudieron recibir su diploma de manera digital y en tiempo real. Además, toda la graduación fue retransmitida en directo a través del canal de Youtube de la Escuela.

Durante este curso más de 600 personas han terminado sus ciclos formativos de Grado Medio y Superior, así como Másteres y Cursos de Expertos en el área audiovisual, animación 3D, informática, deportes, caracterización e imagen personal, entre otros.

El director general de Escuela CES, Miguel Ángel Muñoz, animó a los estudiantes y destacó que “ahora os toca demostrar de lo que sois capaces. Tenéis un largo camino por delante. No os preocupéis por tomar decisiones, no tengáis miedo. Quien no las toma no se equivoca, pero tampoco evoluciona. Sed fieles a vuestras ideas, luchad por ellas y escuchad a los demás. El trabajo en equipo es la herramienta más potente y eficaz para alcanzar el objetivo. Las cosas no llegan todo lo rápido que queréis, pero siendo pacientes y tenaces podréis lograr lo que os propongáis”.

La madrina de esta nueva promoción es María Eizaguirre Comendador, directora de Comunicación y Participación de la Corporación RTVE y colaboradora de la Escuela CES los últimos 15 años. Eizaguirre, además, es la encargada de presentar La Gran Consulta, una campaña transmedia de participación que ha lanzado RTVE y ha impulsado a Chanel en su exitosa trayectoria en Eurovisión.

La madrina de la promoción recomendó a los nuevos graduados “nunca tirar la toalla, porque soñar es lo más bonito que hay en esta vida. Os puedo contar por mi experiencia como periodista y comunicadora que esta no es una profesión fácil y a veces es ingrata, pero a todos nosotros nos apasiona. Esta pasión te recorre el cuerpo, no sabes por qué, y te mantiene conectada. Es una profesión especial y mágica”.

Durante el evento también intervino en representación del personal docente Ángel García Hernández, profesor del Master Técnico en CES y responsable Técnico en Atresmedia, quien instó a los alumnos “a no dejar, por favor, de aprender. El mundo cambia, cambia muy rápido y la forma de hacer las cosas también. Buscad el complemento que os ayude: empatía, positividad, asertividad y trabajo en equipo”.

La Escuela CES, con más de 35 años de experiencia en el ámbito de la industria creativa y audiovisual, dispone de 8.500 m² de instalaciones dotadas con tecnología puntera y un campus en Madrid de 20.000 m², lo que la convierte en el mayor centro de este tipo en la capital. En él ya han cursado sus estudios más de 16.000 alumnos. Cada año pasan por sus aulas 1.400 personas para formarse en alguno de sus más de 40 programas de estudio. Este curso, además, ha puesto en marcha CES Design, el nuevo Centro Superior de Diseño y Arte Digital.

Con la prioridad de una formación eminentemente práctica, ha suscrito convenios de colaboración con 600 empresas. Forma parte del grupo AD Education, la mayor red de escuelas de Arte, Diseño y Comunicación de Europa, con más de 15.000 alumnos, 12 escuelas y 36 campus ubicados en España, Francia, Alemania e Italia.