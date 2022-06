Diet Premium, más de 10 años elaborando hamburguesas saludables Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 13:16 h (CET)

A pesar de que las hamburguesas suelen asociarse con la comida rápida y poco saludable, no siempre es así.

De hecho, la carnicería Diet Premium ofrece una línea de hamburguesas saludables, consideradas como las primeras de este tipo en España. Son productos realizados con partes nobles de los animales, desgrasadas, por lo que presentan mejores valores nutricionales. Diet Premium lleva más de 10 años de trayectoria preparando hamburguesas de alta calidad, desgrasadas y con los ingredientes justos. Todos los pedidos se preparan a diario. Los que se efectúan entre el jueves y el domingo se envían los lunes.

Diet Premium y su línea de hamburguesas fit Las hamburguesas saludables de Diet Premium son ideales para todas aquellas personas que quieran llevar un estilo de vida saludable porque se pueden integrar perfectamente a una dieta equilibrada. Además, para dietas de adelgazamiento, planes de nutrición deportiva y fitness.

Por otra parte, estos productos son ideales para diabéticos, ya que no contienen azúcares entre sus componentes. De la misma manera, también resultan perfectos para las personas que siguen planes alimenticios sin hidratos de carbono. Asimismo, al ser un alimento con bajo contenido de sal es también posible integrar estas hamburguesas en las dietas de las personas que sufren hipertensión.

Diet Premium ofrece una gran variedad de hamburguesas de distintas carnes. En este sentido, es posible pedir de pollo, pescado, ternera y pavo, siendo todas las preparaciones de nivel premium. Por ejemplo, es posible pedir hamburguesas de pollo con rulo de cabra y cebolla caramelizada, o hamburguesas de ternera con espinacas. También disponen de preparaciones con merluza fresca, jamón ibérico o las nuevas de pavo y cebolla

Certificación Welfair en la carne de Diet Premium Todas las granjas con las que trabaja esta carnicería cuentan con la certificación Welfair, un sistema independiente diseñado para evaluar y controlar la calidad del bienestar animal en granjas y mataderos. Los establecimientos que se adhieren a este proyecto ingresan a un programa de certificación que les permite conocer el estado de bienestar de sus instalaciones y realizar mejoras continuadas.

De esta manera, es posible garantizar prácticas respetuosas y sostenibles que se convierten en una garantía para los consumidores. Diet Premium trabaja con materia prima que cumple con estos estándares y que está siempre fresca. La carne no sufre ningún proceso de congelación, descongelación o modificación, lo que es una garantía de la calidad del producto y su valor nutricional.

Las hamburguesas de Diet Premium son un producto de primera calidad que se adecúa a distintos tipos de dietas y a cualquier plan alimenticio que se enmarque dentro de un estilo de vida saludable.



