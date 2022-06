Aguilera Castilla Abogados asesora legalmente a pymes que venden en Amazon Emprendedores de Hoy

Para ofrecer a las pymes la oportunidad de vender sus productos en el mayor centro comercial digital del mundo, Amazon lanzó el programa Amazon Sellers, una gran fuente de ingresos para el gigante tecnológico. Este es un espacio donde las empresas pueden registrarse y crear su propia tienda online, aprovechando las ventajas de esta plataforma, una vez abonadas las tarifas correspondientes y firmado un contrato no negociable elaborado por la multinacional. El servicio de Amazon Sellers ha incorporado ya más de 9.000 tiendas digitales de pymes en España. Esto implica, además de grandes beneficios para el gigante tecnológico, una dependencia cada vez mayor de estas pymes hacia la plataforma, con la consiguiente desigualdad en la relación contractual. En muchos casos, la situación suele derivar en dificultades financieras que pueden amenazar la supervivencia.

La defensa y el asesoramiento legal de las pymes que venden en Amazon como prioridad Es importante evitar estas situaciones de desigualdad y desprotección en el asesoramiento, defensa legal, negociación y reclamación de los derechos que se encuentran las pymes que venden en Amazon. Con este fin, en el bufete Aguilera Castilla Abogados cuentan con un equipo especializado y con experiencia, dirigido por Juan Luis Aguilera. En los últimos diez años, ha conseguido para muchos autónomos y pequeñas empresas, más de un 90 % de resoluciones judiciales y acuerdos extrajudiciales favorables frente al gigante tecnológico Amazon.

La prevención y la especialización para la resolución de conflictos legales en condiciones de igualdad con Amazon En este contexto, las pequeñas empresas que venden en Amazon necesitan anticiparse y prevenir litigios mediante una adecuada protección legal especializada. Esta debe ayudarles a resolver, negociar y, en última instancia, litigar con más garantías de éxito frente a las grandes corporaciones como Amazon en condiciones de igualdad. Así, se evitan tensiones financieras y situaciones no deseadas que les dificulten o impidan continuar con su actividad comercial habitual.

Es importante para estos negocios conocer el funcionamiento y las condiciones jurídicas de la plataforma, y saber cómo aprovecharlas para favorecer el crecimiento digital y continuar con su actividad comercial dentro y fuera de la plataforma.

Ubicados en Granada, aunque con clientes y actuaciones en todo el territorio nacional, cada asesor legal de Aguilera Castilla Abogados cuenta con la experiencia y el conocimiento necesarios para atender y prevenir todo tipo de requerimientos legales, ganándose la confianza de sus clientes en cada caso.

Tener mayor alcance, influencia e impacto positivo El despacho se ha posicionado como especialista en el asesoramiento legal a proveedores y vendedores online de Amazon, gracias a las numerosas negociaciones resueltas con éxito y a su experiencia en casos de distintas ramas del derecho. Aguilera Castilla Abogados cuenta con herramientas avanzadas que agilizan los procesos jurídicos relativos a Amazon y sus condiciones. Estos casos, además, suelen generar cierta repercusión mediática.

Diariamente, este bufete se prepara para ofrecer una asesoría legal basada en la honestidad y la profesionalidad, que fomenta el bienestar comercial y la protección legal de las pymes y autónomos que venden en Amazon. Su equipo está siempre preparado para atender conflictos de vendedores o solventar diferentes incumplimientos de contrato relacionados con la plataforma digital. Parte de su filosofía corporativa es tener un impacto positivo en aquellos que soliciten sus servicios, de forma que las pymes crezcan protegidas.

Asesoramiento y defensa legal personalizada para las pymes Para estudiar cada caso, Aguilera Castilla Abogados realiza una evaluación minuciosa de la tienda online, los procesos logísticos, la estrategia de ventas y el posicionamiento comercial en su relación contractual, además de aspectos importantes de cada pyme. Tras esto, el bufete ofrece a sus clientes la información necesaria. Los abogados se comprometen a defenderlos judicialmente en las demandas o litigios contra el conocido marketplace.

En su sitio web, Aguilera Castilla Abogados comparte más información sobre sus diferentes servicios legales, adaptados a las necesidades de los solicitantes y a la trayectoria de sus negocios digitales. La defensa de los derechos y la protección legal de las pymes uno de los objetivos de este despacho. Por eso, se preparan para hacer frente a grandes compañías digitales cuando estas incumplen la ley.



