La carpintería metálica: ventajas de las estructuras de acero, por ACERO PLUSS Comunicae

viernes, 17 de junio de 2022, 14:31 h (CET) La carpintería metálica permite realizar construcciones extremadamente resistentes, seguras y duraderas mediante el uso de estructuras metálicas Gracias a la introducción de las instalaciones de acero en la carpintería metálica, ha sido posible dar forma a proyectos estructurales y arquitectónicos cada vez más ambiciosos, superando los límites del hormigón.

Pero, ¿qué es la carpintería metálica y cuáles son sus costes?

Significado de la carpintería metálica

La carpintería metálica es una técnica de construcción que implica el uso de estructuras metálicas para la construcción de edificios civiles e industriales. El uso de instalaciones metálicas en la arquitectura permite crear complejos fuertes, ligeros, seguros y duraderos.

Este tipo de carpintería representa el progreso tecnológico desarrollado desde la revolución industrial. La carpintería que utiliza el acero, u otras estructuras metálicas, se aprovecha para crear configuraciones portantes y crear diseños arquitectónicos innovadores.

Para ser precisos, hay que decir que existen dos tipos de carpintería metálica: pesada y ligera. A continuación, se resumen brevemente en qué consisten.

- Carpintería metálica pesada

La carpintería metálica pesada incluye todas aquellas construcciones de gran envergadura, como puentes, estructuras industriales, pilones y edificios. Es decir, todas aquellas estructuras que requieren un diseño preciso, estudiado y realizado de forma artesanal.

Las estructuras pesadas de acero constituyen el elemento portante de las construcciones y, por tanto, tienen mayores espesores, para garantizar la solidez y la seguridad.

- Carpintería metálica ligera

La carpintería metálica ligera, por su parte, es el conjunto de construcciones como escaleras de acero, verjas, puertas, barandillas o marcos de ventanas aislantes. Las estructuras metálicas en este caso son de menor tamaño. Por ello, el peso no afecta a la construcción existente.

El equipo de ACERO+ es capaz de ofrecer un servicio llave en mano para la carpintería metálica, proporcionando todo el apoyo necesario desde el diseño hasta la construcción final.

Las ventajas de utilizar estructuras de acero en la carpintería

Las ventajas que representa la carpintería de acero son varias, entre las más significativas se pueden enumerar éstas:

- Seguridad: las estructuras de metal son muy sólidas, estables y seguras. Por lo tanto, es adecuado para la construcción de viviendas y edificios de uso civil o industrial. Además, la carpintería metálica tiene la capacidad inherente de ser a prueba de terremotos

- Durabilidad: a diferencia de otros materiales como la madera o el hormigón, el metal, especialmente el acero, es capaz de garantizar resultados extremadamente duraderos

- Resistencia a la intemperie: las construcciones metálicas pueden ofrecer una mayor resistencia a la lluvia y al sol. El mantenimiento periódico de las estructuras metálicas también es muy sencillo y supone muy poco gasto

- Ligereza: las estructuras de acero y metal son mucho más ligeras que los edificios tradicionales de mampostería, lo que permite realizar construcciones estructurales mucho más grandes y altas

- Elasticidad: los edificios cada vez más altos requieren una mayor elasticidad, junto con una mayor estabilidad. Estas dos características fundamentales están garantizadas por la carpintería metálica, especialmente con el uso de estructuras de acero

- Rapidez de construcción: los tiempos de construcción de las construcciones metálicas son más cortos que los del hormigón tradicional.

Cuánto cuesta la carpintería metálica

A la hora de analizar los costes de un proyecto de carpintería metálica, hay que tener en cuenta las ventajas estructurales de utilizar estas instalaciones. La durabilidad, la resistencia y la ligereza que pueden garantizar las estructuras de acero deben tenerse en cuenta a la hora de planificar su proyecto.

Como se ha subrayado, el acero y, en general, las estructuras metálicas no presentan los problemas a los que puede enfrentarse si se utiliza hormigón.

En el caso del hormigón, los costes se calculan en función del peso de la estructura por metro cuadrado. Así, es la relación entre el peso del metal y la superficie lo que determina el coste final.

No es el material en sí lo que influye en el coste, sino los tratamientos, como el galvanizado, que se realizan sobre el metal, y el trabajo sobre el propio material, por ejemplo, los perfiles en T y en U.

Materiales utilizados

La carpintería metálica suele utilizar el acero para sus producciones. Se trata de una aleación de hierro y carbono que, en función de la cantidad de carbono presente en el compuesto, se clasifica cualitativamente.

El acero es muy importante porque es una aleación ligera pero muy resistente que, gracias al uso de metales nobles como el níquel, el cromo, el cobre y el manganeso, adquiere además otras especificaciones químico-físicas que lo hacen perfecto para la carpintería estructural.

Sin duda, el hierro sigue siendo el material más utilizado. Sin embargo, hay que destacar que el hierro no puede utilizarse en su forma pura, sino que siempre se le añaden otros elementos y metales para mejorar sus características de resistencia y durabilidad.

El hierro se utiliza para la construcción de estructuras portantes en la construcción, de hecho, los edificios prefabricados y las naves industriales tienen, en la mayoría de los casos, un núcleo de hierro, al igual que los edificios civiles son en su mayoría de hormigón armado, que es un tipo de estructura que utiliza el hierro como armadura para la estabilidad y resistencia de la carga constructiva.

Desarrollada a lo largo del tiempo, la carpintería metálica, ha permitido a la humanidad crear estructuras increíbles y cada vez más complejas luchando contra las leyes de la física.

La carpintería metálica es una evolución del sector del urbanismo, que lleva a la creación de obras de arte monumentales que pueden sobrevivir a los elementos garantizando siempre la estabilidad y la seguridad de los ciudadanos que las utilizan.

Es importante que los profesionales que se encarguen de la carpintería metálica sean competentes y tengan experiencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Escuela CES, el mayor centro audiovisual de Madrid, celebra el acto de graduación de sus alumnos AEMME celebra el Día Internacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa Esquema de colores: 8 ideas de paletas interiores, por PINTORES MADRID CALIDAD Se incrementa la petición de préstamos hipotecarios, por HPM FINANCIAL SERVICES ¿Por qué elegir una empresa de mantenimiento informático? por LQN SOLUCIONES