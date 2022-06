Se incrementa la petición de préstamos hipotecarios, por HPM FINANCIAL SERVICES Comunicae

viernes, 17 de junio de 2022, 14:46 h (CET) En comparación con el mismo mes de 2021, el número de contratos hipotecarios aumentó un 18%, hasta alcanzar los 43.378 en marzo, lo que supone la cifra más alta desde febrero de 2011 y el mayor dato de marzo desde 2010, cuando se superaron los 54.000 Los préstamos hipotecarios se aceleraron en marzo, con un número de firmas que alcanzó las 43.378, el más alto desde febrero de 2011.

Según INE, en consonancia con el aumento de las solicitudes, el importe medio de los préstamos desembolsados también aumentó un 6,5%, hasta los 145.715 euros.

El auge de la compra de viviendas en los primeros meses del año continuó gracias a un aumento imparable del número de solicitudes de préstamos hipotecarios, aumentando también la solicitud de hipotecas al 100%.

Solo en marzo se firmaron 43.378 contratos, un 18% más que el año anterior y el más alto desde febrero de 2011, cuando se realizaron 49.892 préstamos hipotecarios.

Las cifras publicadas el viernes por el INE confirman la fortaleza de la demanda en el mercado inmobiliario español y de las hipotecas tras la pandemia. De hecho, el número de hipotecas ha aumentado durante 13 meses consecutivos en España.

En consonancia con el aumento del volumen de transacciones, el importe medio pagado también ha aumentado un 6,5%, hasta los 145.715 euros.

Por comunidades autónomas, Andalucía (8.966), Cataluña (7.545) y Madrid (7.308) fueron las que más hipotecas registraron en marzo de 2022. el importante crecimiento de las hipotecas continuará al menos hasta el verano.

Los bancos están reintroduciendo las hipotecas híbridas para aprovechar el boom de la compra de viviendas.

El tipo de interés medio fue del 2,53%, frente al 2,47% de hace un año, con un plazo medio de préstamo de 25 años.

En marzo del año pasado, el 27,3% de las hipotecas eran a tipo variable y el 72,7% a tipo fijo, una proporción que se ha mantenido alta en los últimos meses tras alcanzar el récord del 73,8% en febrero.

Inicialmente, el tipo de interés medio de las hipotecas residenciales a tipo variable era del 2,15% y del 2,68% en las hipotecas a tipo fijo.

El auge de la compra de viviendas también se refleja en el mercado hipotecario, que no muestra signos de desaceleración. Este aumento superó el 14,6% de febrero y marca el 13º mes consecutivo de crecimiento en el número de hipotecas firmadas.

En términos intermensuales (marzo respecto a febrero), la suscripción de hipotecas aumentó ligeramente, un 18,7%, y acumula un incremento del 20,2% desde principios de año.

La suscripción media aumentó un 6,5% interanual, hasta 145.715 euros, y el capital prestado aumentó un 25,6%, hasta 6.320,8 millones de euros, el más alto desde que se anunció el COVID19 en febrero de 2020.

Según especialistas asesores hipotecarios las perspectivas a corto plazo siguen siendo positivas, dada la fortaleza de la demanda de vivienda y, sobre todo, los todavía bajos tipos de interés reales. Sin embargo, si la demanda de vivienda se modera, será más difícil mantener los volúmenes alcanzados a largo plazo.

Tras seis años de tipos de interés negativos, los tipos están en un proceso de normalización y aunque no alcanzarán niveles muy altos en la perspectiva histórica, los incentivos a la demanda hipotecaria disminuirán.

Clara ventaja de los tipos fijos

Al igual que en el mes anterior, la mayoría de los contratos fueron a tipo fijo, concretamente el 72,7%, el más alto de la serie (el 73,8% en febrero fue el más alto de la historia). El 27,3% restante se encuentra a tipos variables.

Según expertos asesores hipotecarios, la prevalencia de los tipos fijos muestra hasta qué punto los consumidores se protegen contra futuras subidas de los tipos de interés, lo que se refleja en la fuerte subida del índice Euribor desde febrero.

El mercado analiza que muchos hogares prefieren no renunciar a las hipotecas a tipo fijo antes que enfrentarse a la posibilidad de pagos más elevados en el futuro.

Sin embargo, la subida del precio de las hipotecas fijas, algunas de las cuales superan el 3% anual, aún no se refleja en los datos de marzo.

El tipo de interés inicial medio de las hipotecas fue del 2,15% para las de tipo variable y del 2,68% para las de tipo fijo. El tipo de interés medio fue del 2,53%, frente al 2,47% del año anterior, y el plazo medio de las hipotecas fue de 25 años.

Se incrementan las subrogaciones hipotecarias

En marzo se subrogaron 16.991 hipotecas, un 39,9% menos que en el mismo mes de 2021. El número de cambios de sujeto (subrogación de prestamistas) fue de 2.451, el más alto de este año. Aunque se trata de un descenso del 30,7% con respecto al año pasado, es un 1,5% más alto que el mes anterior y un 41% más rápido que los 1.730 casos registrados en enero. A principios de año todavía no había señales de una subida de los tipos de interés, pero a mediados de febrero el BCE cambió su escenario de inflación y empezó a estimularla.

Al mismo tiempo, se produjeron 606 cambios de titularidad de inmuebles hipotecados (subrogación a deudores), un 36,5% menos que el año anterior. Aumentando considerablemente las tasaciones inmobiliarias.

Se puede predecir que el sector hipotecario continuará la tendencia de recuperación marcada en 2021, a la espera del impacto a más largo plazo de otros aspectos como el curso de la invasión rusa de Ucrania y la subida de tipos de interés del BCE.

