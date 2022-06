¿Cómo reconocer que es una demanda por deudas y cuáles son los pasos a seguir?, por Liquidatudeuda.es Emprendedores de Hoy

Uno de los procesos más complejos que puede atravesar un empresario, persona particular o autónomo son las demandas por deudas, puesto que produce una serie de obstáculos en el aspecto económico.

Con agencias en Albacete, Barcelona, Valladolid, Alicante, Sax, Murcia, Puerto de Santa María y Vitoria, el despacho jurídico y comercial liquidatudeuda.es es considerado como una de las opciones más adecuadas para hacer frente a las demandas por deudas. Con la implementación de la Ley de Segunda Oportunidad, los clientes pueden iniciar el procedimiento para cancelar sus deudas o negociar nuevas condiciones de pago con sus acreedores.

Las demandas por deudas y los pasos a seguir para solucionarla Para reconocer si la demanda por deudas es legítima, se debe determinar si la notificación corresponde a un documento oficial del juzgado, la única vía legal para que los acreedores solucionen el cobro. En ocasiones, las entidades financieras envían notificaciones por escrito que simulan una demanda, una acción que es utilizada como una estrategia de presión.

Una vez que se compruebe la legalidad del documento, los deudores deben responder a ella dentro de los plazos indicados y con las acciones pertinentes, por lo cual se recomienda solicitar una asesoría especializada. Para lograr éxito en el proceso, es imprescindible cumplir con los plazos, ya que al no hacerlo, los clientes se exponen a que el tribunal emita una resolución en su contra, conforme a las peticiones del acreedor.

Cuando el equipo jurídico de la persona que adeuda responde a la demanda, la institución encargada de realizar el cobro debe presentar al Tribunal las pruebas que justifiquen la existencia de la deuda y su cuantía. Para no salir perjudicados en el proceso, es imprescindible que las personas demandadas cumplan con este procedimiento paso por paso.

Qué hacer en caso de afrontar una demanda por deudas Aunque recibir una demanda por deudas puede generar una sensación de incertidumbre y desánimo, las personas deben tener en cuenta que existen soluciones viables para afrontar el conflicto. En la mayoría de casos, las circunstancias pueden revertirse, siempre y cuando se cuente con la asesoría de los profesionales adecuados.

En ese sentido, el servicio de asesoría jurídica de LiquidaTuDeuda Abogados permite iniciar el proceso de cancelación de la deuda o solicitar la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. La ventaja de este recurso es que se puede acceder a una exoneración total o parcial, en caso de ser un deudor de buena fe y cumplir con una lista de requisitos.

El objetivo de incluir este procedimiento en la normativa es brindar una alternativa para que las personas negocien sus deudas en función de sus circunstancias reales. De esa manera, quienes solicitan este recurso no dejan de contribuir económicamente a la sociedad mientras mantienen una vida digna.

Para Liquidatudeuda.es, todas las personas tienen derecho a acceder a una segunda oportunidad, por lo cual la aplicación de esta ley es una de las especialidades del despacho jurídico. Al contar con agencias en varias ciudades de España, el servicio es accesible para cada vez más personas.



