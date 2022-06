AleaSoft: gas natural, la batería no recargable del presente. Hidrógeno verde, la batería del futuro

La arrancada del mecanismo de ajuste de costes del RDL 10/2022 ha puesto de manifiesto el papel de los ciclos combinados de gas como respaldo de las energías renovables. Esa necesidad de respaldo para la eólica y la fotovoltaica hace plantearse la pregunta de qué va a sustituir al gas natural en un sistema 100% renovable sin combustibles fósiles hacia el que Europa se dirige con la transición energética El mecanismo de ajuste de costes en la producción de electricidad

La entrada en funcionamiento, el pasado 14 de junio, del mecanismo de ajuste de costes en la producción de electricidad, publicado en el Real Decreto‑ley 10/2022, ha coincidido con los días de mayor producción de los ciclos combinados de gas en todo lo que va de 2022. El jueves 16 de junio, la generación con gas, esto es ciclos combinados más cogeneración, ascendió a 413 GWh y cubrió el 55% de la demanda de electricidad.

Este aumento de la generación con los ciclos combinados ha sido consecuencia de una combinación de factores. Por un lado, la coincidencia de una baja generación eólica y un aumento de demanda por la subida de las temperaturas y la ola de calor que azota la península ibérica. Por otro lado, la entrada en funcionamiento del mecanismo de ajuste de costes ha supuesto precios más bajos en el mercado ibérico de electricidad, por lo que la exportación de electricidad a Francia ha aumentado, aunque no se encuentra en máximos aún.

Todo ello ha conllevado que, aunque se produjo una caída de los precios en el mercado diario, al tener que compensar mucha generación con gas, finalmente el precio final sea igual o mayor que los precios de los días anteriores a la aplicación del mecanismo de ajuste.

¿Qué pasará cuando no haya gas?

Situaciones como esta hacen plantearse, con algo de preocupación, ¿qué ocurrirá en el futuro cuando la producción renovable decaiga y no haya combustibles fósiles para respaldar la generación? La pregunta no es trivial. Por mucha capacidad de generación renovable de que se disponga, siempre va a ser necesaria cierta cantidad de generación gestionable de respaldo, no solo para cubrir esos momentos en que la demanda supere la disponibilidad de fuentes renovables, si no por cuestiones de estabilidad del sistema eléctrico.

La respuesta a la pregunta tampoco es simple, y en ella radica la complejidad de la transición energética a la que Europa y el mundo se encara para la descarbonización total de la economía. Pero hay ciertos elementos de los que hay una razonable certeza que serán protagonistas de la solución. La solución más obvia es el almacenamiento de energía. La capacidad de almacenar energía renovable en momentos de alta producción, por ejemplo durante el pico de horas solares, y ser capaces de volcarla en momentos de alta demanda, por ejemplo durante las primeras horas de la noche, haría viable un sistema basado 100% en energías renovables.

Pero eso soluciona solamente una parte del problema. El sistema también debe ser capaz de almacenar grandes cantidades de energía renovable en épocas de mucha producción, por ejemplo en verano, o épocas de poca demanda, por ejemplo en primavera y otoño, y de volcarla en meses de alta demanda, por ejemplo en invierno. Estos sistemas de almacenamiento estacional de energía deben ser capaces de almacenar grandes cantidades de energía para períodos largos de tiempo. Sistemas como las baterías son ideales para el almacenamiento de corto plazo, en ciclos diarios de carga y descarga, pero no es posible utilizarlos para el almacenamiento estacional.

Para el almacenamiento estacional, ahora mismo, el sistema más viable es el hidrógeno verde. El hidrógeno producido por electrólisis de agua a partir de energías renovables puede ser almacenado en grandes cantidades por períodos largos de tiempo, y reconvertirlo en electricidad por medio de las pilas de combustible.

Las infraestructuras para la producción, almacenamiento, transporte y distribución del hidrógeno requieren de planificación, tiempo e inversiones. Sabiendo que el almacenamiento estacional de energía va a ser imprescindible en la transición energética es necesario y urgente empezar ya a planificar y ejecutar los proyectos que harán viable el hidrógeno verde en el futuro.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

Precisamente, el papel del hidrógeno verde en la transición energética será el principal tema de análisis en la siguiente edición de los webinars mensuales organizados por AleaSoft Energy Forecasting y AleaGreen. Se analizarán todos los aspectos técnicos y de inversiones para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde de la mano de expertos de Business Development en H2B2: Africa Castro y Anselmo Andrade. El webinar tendrá lugar el 14 de julio y, como es habitual, se analizarán los temas regulatorios de actualidad del sector eléctrico español y las perspectivas de los mercados de energía en Europa para los siguientes trimestres.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/gas-hidrogeno-verde-bateria-futuro/