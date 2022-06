Disminución en la cosecha de albaricoque y melocotón en España, por Baor Products Emprendedores de Hoy

Esta temporada, con respecto al año anterior, la cosecha de frutas de hueso, entre las que se incluye el albaricoque y el melocotón, registrará una disminución en el total.

Así lo apuntan las previsiones de diversos organismos relacionados con este sector, como las Cooperativas Agroalimentarias de España, cuyas proyecciones prevén para este año una disminución del 9 % en la producción de estos alimentos a nivel estatal.

Esta situación es de especial interés para los productos de los derivados de estas frutas, como zumos, purés y concentrados de albaricoque y melocotón. Así lo señala Baor Products, una empresa productora de materias primas en la industria alimentaria, entre las que se incluyen diversos purés y concentrados de estas frutas cuya cosecha, si bien se prevé menor a la del año pasado, no necesariamente representará un escenario de contracción para el sector.

Proyecciones que apuntan a una reducción en la cosecha de albaricoque y melocotón En esta reducción general de la cosecha de frutas de hueso, el melocotón descendería un 32 % respecto al total de la campaña del año pasado, mientras que el decrecimiento del albaricoque representaría según cooperativas un 22 % en comparación con dicho periodo, pero los datos que llegan de disponibilidad de fruta son mucho más bajos. Estas reducciones serían a causa del granizo y las heladas de febrero y marzo pasados, así como el pedrisco y las abundantes lluvias de finales mayo, que han ocasionado retrasos y contracciones en el volumen de producción durante el primer semestre de la campaña actual.

La situación mundial de estos dos productos no es mucho mejor y los precios del concentrado de melocotón y concentrado de albaricoque son muy similares en los diferentes países productores.

El volumen de comercialización de estos dos concentrados por Baor Products se espera sea muy similar al del año pasado, o que incluso aumente por la caída de producción en otros países.

Un escenario que se prevé estable para la segunda mitad del año Pese a las fluctuaciones que se proyectan en este año, el escenario para la producción de melocotón y albaricoque, así como los derivados que producen marcas como Baor Products, apuntan hacia la estabilidad conforme avanza la campaña actual. Los organismos gremiales de este sector confían en que, con el tiempo, el mercado de estos alimentos presentará condiciones cada vez más equilibradas, especialmente con la llegada de temperaturas estivales que fomentarán su consumo.

Esta segunda mitad del año representa una oportunidad en este mercado para recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda de estos productos, lo que favorecerá la estabilidad de los precios en sus derivados. Este escenario de estabilidad favorecerá el consumo interno y potenciará el crecimiento y la rentabilidad, tanto para agricultores como los productores de insumos derivados de estos frutos, como los concentrados que fabrica Baor Products, los cuales tienen un amplio paraguas de aplicaciones como materia prima en la industria alimentaria.



