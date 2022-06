Schneider Electric optimiza la gestión de los DER con su nuevo enfoque Grid to Prosumer Comunicae

viernes, 17 de junio de 2022, 13:27 h (CET) El nuevo enfoque maximiza la flexibilidad de la red, con la solución integrada más completa del sector para la gestión de los recursos energéticos distribuidos (DER). La colaboración con AutoGrid y con Uplight consolida el liderazgo de Schneider Electric en la gestión de redes y microgrids. El enfoque Grid to Prosumer combina los tres pilares de la gestión de los DER: optimización de la red, servicios de flexibilidad y participación del prosumidor Schneider Electric, líder global en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado Grid to Prosumer, un enfoque integral de la gestión de los recursos energéticos distribuidos (DER, por sus siglas en inglés) que permite maximizar la conexión y el valor de las energías renovables, el almacenamiento de energía y los vehículos eléctricos.

Cada vez más, modernizar la red implica gestionar la oferta y la demanda en el Edge, abarcando ambos lados del contador del cliente. Requiere nuevas formas de participación, planificación y diseño, optimización y mantenimiento, análisis y automatización, todo ello con un enfoque gradual y coordinado. El nuevo enfoque Grid to Prosumer de Schneider Electric ayuda a gestionar el ciclo de vida de la gestión de los DER con flujos de trabajo y casos de uso, tanto simples como complejos, que optimizan los DER en función de las necesidades del mercado energético, de las restricciones de la red y de las prioridades del prosumidor.

Schneider Electric también ha ampliado su portfolio de EcoStruxure Grid para las redes del futuro con sus partners estratégicos AutoGrid, para los servicios de flexibilidad y las centrales eléctricas virtuales, y Uplight, para la participación del prosumidor y la gestión de la demanda. Al enfocarse en resolver los retos de la industria, el Grid to Prosumer ofrece una solución integral para la gestión de los DER, que coordina todas las áreas de la empresa, con una visión integral de la gestión de datos de la red, basada en el valor y en el caso de uso.

"Schneider Electric reconoce que, al aumentar la complejidad de la gestión de la red, es más importante abordar los retos de las compañías eléctricas de forma holística", asegura Scott Koehler, Vice President, Global Strategy for Digital Grids de Schneider Electric. "Gracias a un completo portfolio de soluciones que impulsan nuestra visión de las redes del futuro, el enfoque Grid to Prosumer aborda las necesidades de la oferta y la demanda para servir a las compañías eléctricas y a los prosumidores con opciones más flexibles y escalables para una red más fiable, eficiente, sostenible y flexible".

Enfoque de gestión integral end-to-end de los DER

Modelado : Los tipos, tamaños, ubicaciones y disponibilidad de los DER se comparten para que todas las áreas necesarias de la empresa, como el servicio al cliente, la gestión de activos y la planificación y las operaciones, tengan la visión más reciente. Esto incluye la suma y la eliminación de los DER, la actualización del estado de su disponibilidad, la reconfiguración de la red, etc.

: Los tipos, tamaños, ubicaciones y disponibilidad de los DER se comparten para que todas las áreas necesarias de la empresa, como el servicio al cliente, la gestión de activos y la planificación y las operaciones, tengan la visión más reciente. Esto incluye la suma y la eliminación de los DER, la actualización del estado de su disponibilidad, la reconfiguración de la red, etc. Situacional awareness : Ahora, es posible ver el estado de los DER y la programación de eventos para las actividades de gestión de la demanda. Por ejemplo, cuando se programa un evento de reducción de la demanda, los detalles como el horario, la duración y la escala del evento se integran en los sistemas de planificación y operaciones.

: Ahora, es posible ver el estado de los DER y la programación de eventos para las actividades de gestión de la demanda. Por ejemplo, cuando se programa un evento de reducción de la demanda, los detalles como el horario, la duración y la escala del evento se integran en los sistemas de planificación y operaciones. Planificación : Aumenta la eficiencia a la hora de tramitar las solicitudes de conexión de nuevos clientes y permite evaluar la capacidad de alojamiento disponible para todas las ubicaciones de la red. Evalúa todas las opciones para aumentar la capacidad, incluidas las alternativas no cableadas.

: Aumenta la eficiencia a la hora de tramitar las solicitudes de conexión de nuevos clientes y permite evaluar la capacidad de alojamiento disponible para todas las ubicaciones de la red. Evalúa todas las opciones para aumentar la capacidad, incluidas las alternativas no cableadas. Gestión de restricciones en tiempo real y con antelación : Detecta las restricciones en tiempo real, predice las futuras y especifica los parámetros de mitigación y la programación para la optimización de la red: grupo de DER para la zona afectada, aumento/disminución de la carga/producción y calendario. Los servicios de flexibilidad despachan entonces los activos, directamente o a través de agregadores, mediante parámetros de priorización y optimización para satisfacer la solicitud.

: Detecta las restricciones en tiempo real, predice las futuras y especifica los parámetros de mitigación y la programación para la optimización de la red: grupo de DER para la zona afectada, aumento/disminución de la carga/producción y calendario. Los servicios de flexibilidad despachan entonces los activos, directamente o a través de agregadores, mediante parámetros de priorización y optimización para satisfacer la solicitud. Límites operativos dinámicos : proporciona límites superiores e inferiores a la importación o exportación de energía para cada DER o grupo de DER. Este enfoque más dinámico integrado con los servicios de flexibilidad ajusta los límites superiores e inferiores en intervalos de tiempo cortos y precisos.

: proporciona límites superiores e inferiores a la importación o exportación de energía para cada DER o grupo de DER. Este enfoque más dinámico integrado con los servicios de flexibilidad ajusta los límites superiores e inferiores en intervalos de tiempo cortos y precisos. Mercados de flexibilidad: las solicitudes de optimización de los DER se integran con los mercados de flexibilidad para facilitar el proceso de oferta con los prosumidores. El resultado es una lista de recursos disponibles para satisfacer esa solicitud. A la hora programada, los DER se despachan de acuerdo con las condiciones de la oferta adjudicada. Las soluciones integradas EcoStruxure Grid para las Redes del Futuro que apoyan directamente este enfoque Grid to Prosumern son el EcoStruxure™ DERMS para la optimización de la red, AutoGrid Flex para los servicios de flexibilidad y Virtual Power Plants, Uplight Orchestrated Energy y Energy Profiler Online para la participación del prosumidor y la gestión de la demanda, y EcoStruxure Microgrid Advisor para la gestión de microgrids.

El portfolio de soluciones EcoStruxure Grid de Schneider Electric para las redes del futuro demuestra su compromiso con un mundo más digital y eléctrico, y, junto con el enfoque Grid to Prosumer, promueve el crecimiento de los recursos energéticos distribuidos, las microgrids, las comunidades energéticas y otros recursos flexibles a través de ciclos de vida digitalmente planificados, diseñados y operados.

Para más información sobre la visión de Schneider Electric de las redes del futuro, descargar su guía electrónica sobre el enfoque integral Grid to Prosumer para la gestión de los recursos energéticos distribuidos, o visitar https://www.se.com/ww/en/work/campaign/grids-of-the-future/.

