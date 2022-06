Schneider Electric presenta el primer Global Partner Recognition Program

El Global Partner Recognition Program de Schneider Electric es la primera plataforma de premios que reconoce a los líderes de la industria que priorizan la innovación y la descarbonización. Con esta iniciativa Schneider Electric busca empoderar a sus partners para impulsar la transformación digital, la sostenibilidad y la eficiencia en el nuevo mundo eléctrico. El 1 de julio arrancará el registro de candidaturas, que estará abierto hasta el 25 de noviembre de 2022 Schneider Electric, el líder en transformación digital de la gestión de la energía y automatización, anuncia el lanzamiento de la primera edición de los Schneider Electric Sustainability Impact Awards, que suponen la primera iniciativa del Partnering for Sustainability Program para reconocer el rol fundamental que juegan los partners de la compañía en el avance hacia un mundo eléctrico más resiliente y sostenible.

El programa Partnering for Sustainability es una continuación de las iniciativas que está llevando a cabo Schneider Electric para empoderar a su ecosistema extenso de partners para avanzar hacia un futuro más sostenible. El programa incluye educación y formación integrales, una cartera de productos simplificada, un ecosistema de soporte abierto y colaborativo y acceso a expertise y recursos sobre transformación digital. Diseñado para capacitar a los partners para que apuesten por prácticas más sostenibles y apoyen a sus clientes en el camino hacia las cero emisiones netas, el programa les plantea cuatro sencillos pasos a seguir para preparar sus negocios para el futuro.

Los Schneider Electric Sustainability Impact Awards reconocerán a una amplia variedad de partners en dos categorías distintas: ‘Sustainability: Impact for my company’, para aquellos que han mostrado su liderazgo en sostenibilidad a la hora de descarbonizar sus propias operaciones, y ‘Sustainability and Efficiency: Impact for customers’, para los que han demostrado un liderazgo en sostenibilidad ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos de descarbonización.

Schneider Electric evaluará detenidamente a los candidatos basándose en cómo están aprovechando las soluciones digitales de energía y automatización para electrificar sus operaciones, reducir el suministro de energía, incrementar la eficiencia operativa y adoptar la circularidad en toda la cadena de valor.

Requisitos de admisibilidad

Los premios están abiertos a las organizaciones de todo el mundo que trabajan con Schneider Electric para habilitar la eficiencia y la sostenibilidad, siempre y cuando, pertenezcan a uno de los siguientes tipos de negocio: constructores de viviendas, partners IT, partners constructores, empresas de diseño, contratistas, integradores de sistemas, EcoXperts, OEM, integradores de sistemas de automatización industrial, integradores de máquinas y distribuidores de automatización industrial.

Cómo participar

Las candidaturas serán aceptadas oficialmente a partir del 1 de julio. Es posible registrarse aquí.

La fecha límite para enviarlas es el 25 de noviembre de 2022. Todas las candidaturas y registros serán preseleccionados para los Premios Regionales, después la lista se reducirá aún más para el Premio Global. El ganador final será anunciado en enero de 2023.

“Todos tenemos la misma misión: acelerar el camino hacia el neto nulo. En Schneider Electric queremos reconocer el esfuerzo de aquellos que están incorporando un cambio positivo en las operaciones de sus negocios. Los partners que sobresalen en este sentido suponen un ejemplo a seguir para los otros,” dice Rohan Kelkar, Executive Vice President of Power Products de Schneider Electric. “Sabemos que la unión hace la fuerza y que juntos, llevando a cabo prácticas sostenibles y eficientes, podemos generar un impacto significativamente mayor.”