El nuevo evento del Mercadillo del Gato se celebrará en el hotel The Westin Palace, desde el 23 al 26 de junio Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 12:42 h (CET)

Tras haber realizado más de 75 eventos exitosos a lo largo de distintas e importantes ciudades de España, El Mercadillo del Gato se prepara para llevar a cabo su próximo evento, del 23 al 26 de junio, de 11 a 21 horas de manera ininterrumpida, en el prestigioso e histórico hotel madrileño The Westin Palace (acceso por Plaza de Cánovas del Castillo).

Se trata de un referente en lo que respecta al concepto de tiendas pop-up, una forma de comprar que, por sus características, permite a las personas vivir una experiencia única. El evento promete estar cargado de productos de una gran variedad de marcas emergentes y consolidadas.

Un nuevo concepto de tiendas en Madrid El Mercadillo del Gato es, en esencia, una empresa organizadora de eventos pop-up, un concepto de ventas muy utilizado actualmente por tiendas y restaurantes de España y el mundo. El concepto se basa en un carácter efímero e itinerante, es decir, que no tiene una sede o lugar fijo, sino que sus ventas se realizan en distintos lugares a lo largo y ancho de la ciudad. Es precisamente esta característica temporal lo que hace que las personas que compran en estas tiendas vivan una experiencia prácticamente irrepetible.

El Mercadillo del Gato es, ahora mismo, pionero y referente indiscutible en el mundo de los pop-ups en España, manteniendo la esencia de los mercadillos tradicionales, pero bajo esta novedosa metodología. Hasta ahora, ha llevado a cabo eventos en los edificios más exclusivos de España y Madrid, impulsando la venta de autónomos y de empresas sostenibles, innovadoras y creativas.

Allí, se reúnen firmas muy difíciles de hallar, creadores de productos únicos a pequeña escala y colecciones limitadas. Es por eso que se suelen encontrar artículos y productos que no están disponibles en grandes superficies.

El nuevo evento se celebra en el hotel The Westin Palace Tras más de 9 años de actividad, realizando sus eventos en los edificios más emblemáticos, tales como el María Cristina de San Sebastián o el Hotel Tres Reyes de Pamplona, vuelven ahora a The Westin Palace. Allí, el Mercadillo del Gato estará realizando su próximo evento del 23 al 26 de junio de este año, el cual promete ser la sede de artículos interesantes y únicos y el lugar para vivir una experiencia irrepetible.

La entrada al evento será totalmente libre. Lo que, sumado a su llamativa localización y sus productos, lo convierten en la alternativa ideal para quienes buscan comprar de manera diferente. Allí, habrá artículos disponibles para los amantes de la moda, artesanía, arte, coleccionismo, decoración, complementos, joyería y bisutería y muchísimo más, por lo que habrá una gran variedad para todos los gustos y con las últimas tendencias.

A día de hoy, el Mercadillo del Gato ha recibido, a lo largo de todos sus eventos, a un total de más de 3 millones de visitantes, ayudando a impulsar, difundir y dar visibilidad en el mercado español a más de 2.000 marcas.

Las personas interesadas pueden visitar el Mercadillo del Gato y preparase para el verano.



