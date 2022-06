Medidas para la prevención de accidentes de tráfico en Nueva York Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 12:35 h (CET)

Nueva York es una de las ciudades más grandes de todo el mundo. En sus calles se cruzan, día a día, quienes van a trabajar con miles de turistas. Tanto movimiento ocasiona grandes congestiones de tráfico y muchos accidentes. De hecho, según estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés), en 2021 se registraron 100,834 accidentes de coche.

En Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan, es decir, 4 de los 5 distritos en los que está dividida la ciudad, los índices de accidentes son poco alentadores. Más del 40 por ciento de los accidentes de tráfico en la ciudad han deparado en lesiones personales o en muerte. De hecho, durante 2021, 42,909 personas resultaron heridas y 247 fallecieron en accidentes de tráfico en toda la ciudad de Nueva York. En este contexto, si alguien se ve envuelto en un accidente en Nueva York es importante contar con un abogado experto en accidentes de tráfico.

La clave es prevenir Existen ciertos patrones que se repiten en muchos de los accidentes de tráfico que se registran en Nueva York. Uno de estos patrones comunes es conducir distraídamente. Por ejemplo, leer o enviar mensajes de texto mientras se está frente al volante es una conducta que va en aumento y que resulta sumamente peligrosa, sobre todo al atravesar las activas intersecciones. Conducir muy cerca de otro vehículo es otro de los patrones que causan accidentes muy fáciles de prevenir.

Otros patrones que se repiten, una y otra vez y forman parte de las grandes causas de accidentes en Nueva York son el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas. Estos dos patrones son los que provocan un mayor índice de episodios que resultan en lesiones personales graves o mortales.

Para prevenir accidentes de tráfico en la ciudad de Nueva York, es fundamental que los conductores respeten el derecho de paso de los demás, ya que por las calles de esta gran ciudad circulan innumerables tipos de vehículos como automóviles, bicicletas, scooters eléctricos, motocicletas, autobuses y camiones, además de miles de peatones.

Ponerse en contacto con abogados galardonados Todas las personas involucradas en accidentes de coche en la ciudad de Nueva York que hayan sufrido lesiones personales tienen derecho a que los responsables cubran sus gastos médicos y la pérdida de sus ingresos, así como también pueden tener derecho a recibir una cantidad de dinero adicional por el sufrimiento y el dolor generado después del accidente.

El equipo de abogados de The Platta Law Firm revisa cuidadosamente las causas de cada accidente, ya que al lograr una comprensión cabal de cada episodio es posible estar mejor situado para reclamar daños y perjuicios a las partes responsables. Nuestros abogados han sido galardonados en distintas oportunidades por haber ganado los casos de lesiones personales más difíciles en Nueva York. Ellos cuentan con una gran experiencia en demandas por lesiones personales.

Cada abogado de accidentes de tráfico de la firma The Platta Law Firm lucha para maximizar la compensación financiera que le corresponde recibir a las víctimas. Su equipo está disponible 24 horas, todos los días del año, y la evaluación de cada caso se realiza de manera gratuita.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.