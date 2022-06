El escritor Iván González desnuda de nuevo su alma a los lectores en su poemario 'Algas de un mar aéreo' Comunicae

viernes, 17 de junio de 2022, 11:46 h (CET) El poeta despliega su talento en su nueva obra, ganadora del Premio Internacional ETC de Poesía 2019, donde la familia, la soledad, la nostalgia y el pasado y el presente conviven en sus brillantes versos El escritor Iván González presenta su nuevo poemario Algas de un mar aéreo, la obra ganadora del I Premio Internacional ETC de Poesía 2019 publicada por la editorial Pre-Textos, que por fin ve la luz tras la pandemia del Covid-19.

"Recibí con alegría el premio cuando me llamaron en 2019. Vivía entonces en Ciudad de México. Por diversas vicisitudes —incluida la pandemia— no se ha podido publicar el libro hasta ahora. Pero la espera ha merecido la pena porque finalmente lo publica la editorial Pre-Textos, una isla de cultura y buen gusto donde me siento en casa".

El poeta se abre en canal haciendo un recorrido por algunos pasajes de su vida personal, el fallecimiento y el recuerdo de sus abuelos, un hogar que ya no existe, el nacimiento de su hijo o viajes acompañados por el fantasma del pasado.

Su estilo, tan melódico como firme, posibilita sumergirse de lleno en sus versos y visualizar todas sus palabras en imágenes que pasan del blanco y negro al color en una amalgama calidoscópica de sombras y luces en la que el amor, la cultura, la soledad, la nostalgia y el pasado y el presente construyen mano a mano un camino que conduce a un viaje bello, puro y reparador.

Las algas del cielo aéreo que dan título al poemario representan la vida estirándose para alcanzar el anhelo de un paraíso imaginario e inalcanzable en medio de un desolador panorama donde todavía queda lugar para la esperanza en medio de las ruinas.

"Son las palmeras a las afueras de Miami barruntando la llegada del huracán Irma".

Esta obra es una edición trilingüe, e incorpora la traducción de los poemas al inglés por parte de Adriana Díaz Enciso y al chino de la mano de Liu Xizi. De esta manera, muchas más personas podrán acceder a esta travesía lírica a través del lenguaje del autor.

Algas de un mar aéreo es un viaje de experiencias, una marisma de emociones y sentimientos en la que los lectores podrán sumirse en lo más profundo del corazón humano y evocar un mundo cercano y lejano a la vez en el que las palabras y la manera que tienen de fluir serán sus guías principales.

"Que un poeta tenga miedo de expresar sus emociones profundas por escrito es como si a un cardiólogo le diera miedo operar a corazón abierto".

Ciertamente, una propuesta hermosa con la que todos podrán empatizar, pues los sentimientos, en muchas ocasiones, son universales.

El nuevo poemario de Iván González ya está disponible en librerías.

