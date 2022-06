¿Qué hacer cuando se tiene un accidente viajando en transporte público? Comunicae

viernes, 17 de junio de 2022, 11:02 h (CET) Tras el accidente ocurrido entre un tren regional y una locomotora en Vila-seca, con una treintena de personas heridas -seis graves-, el abogado especialista Albert Ferré insiste en conservar el billete, localizar testigos y no abandonar el sitio de los hechos por medios propios Albert Ferré, abogado especialista en accidentes de tráfico, acumula mucha experiencia en hechos como el ocurrido en el apeadero de Vila-seca porque ha aconsejado a numerosas personas sobre qué deberían haber hecho después de sufrir un accidente de tráfico cuando viajaban en un medio de transporte público como un tren.

“Es fundamental conservar el billete, es la única manera de demostrar que viajabas en ese preciso momento. Tampoco debe abandonarse el lugar del accidente por medios propios, siempre es imprescindible contactar con el servicio de emergencias. Igual de importante que localizar testigos y preguntar nombre, dirección y teléfono de cada una de las personas que nos han visto o ayudado”, asegura Ferré.

El jurista y CEO de un despacho con más de 30 años de experiencia, también recomienda a las personas que pasen por el mal momento de un accidente en transporte público que es aconsejable apuntar y guardar los datos de los vehículos responsables: “Cuanta más información detallada, mejor para investigar qué pasó y cómo pasó”.

Por último, tomar fotos y vídeos y enviarlas por WhatsApp a amigos o familiares, de cara a geolocalizar la posición, también será muy útil si no se tienen testigos o una vez se abandona el lugar del accidente en ambulancia. Ferré también añade que el plazo para iniciar las posibles reclamaciones es de un año, una fecha que nunca se debe olvidar. De hecho, en el caso de los accidentes en transporte público, pueden llegar a cobrarse diversas indemnizaciones, ya que son compatibles las del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) y el de Responsabilidad Civil (RC).



“Ferré - Abogados de personas” es un despacho especializado en la atención a personas afectadas por todo tipo de accidentes incluidos los accidentes de tráfico y laborales. Actualmente, el equipo del despacho cuenta con la colaboración de profesionales expertos en ámbitos legales, médicos, psicológicos e ingenieros. Ferré atiende a víctimas de accidentes tanto en Barcelona como en Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga o Palma de Mallorca.

