20 de junio. Curso de Verano COEGI. Síndromes del malestar de las mujeres: salud mental y mujer

viernes, 17 de junio de 2022, 10:18 h (CET) "El peso de las obligaciones que conlleva ser mujer puede llegar a hacernos enfermar". "Síndromes del malestar de las mujeres: salud mental y mujer", es el título de la jornada profesional que organiza el Colegio de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) el lunes, 20 de junio, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Participarán en la jornada Julia Ojuel, doctora especialista en Medicina Familiar y comunitaria; y Regina Bayó-Borrás, quién intervendrá vía online “Las obligaciones que conlleva ser mujer pueden llegar a hacernos enfermar. A las mujeres nos duele la espalda de llevar la vida encima. Siempre que hablamos con una mujer en una situación de disconfort tenemos que pensar en lo que puede haber detrás”, sostiene Julia Ojuel, especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en sexología clínica y postgraduada en abordaje de género en salud.

Ella es una de las ponentes que intervendrá el próximo lunes, 20 de junio en el Curso de Verano organizado por COEGI bajo el título: “Síndromes del malestar de las mujeres: salud mental y mujer”. La jornada, que puede ser seguida de manera presencial y online, se desarrollará de 9:00 a 13:30 horas en el Palacio Miramar de San Sebastián. Información e inscripciones aquí (*Se adjunta programa)

Julia Ojuel afirma que las profesionales sanitarias aplican en su asistencia el enfoque biopsicosocial al valorar a las y los pacientes. “Pero en la práctica diaria percibimos que nos hacen falta más herramientas para comprender realmente los relatos que escuchamos de las mujeres, los síntomas que nos explican, las demandas que hacen. El enfoque de género amplía la perspectiva y nos ayuda porque, no se trata solamente de tener en cuenta las diferencias anatómicas y biológicas ni las estadísticas separadas por sexos, sino de incorporar las vivencias, los roles sociales y los conflictos y obligaciones asociados a estos roles en los procesos de salud y enfermedad. Las mujeres aguantan mucho con algunos mecanismos de defensa que luego se vuelven en su contra”, asegura.

A partir de casos visitados en la consulta de un centro de atención primaria, Julia Ojuel expondrá en el curso de verano del próximo lunes situaciones y riesgos específicos que pesan sobre el malestar de las mujeres. Su ponencia tendrá lugar entre las 9:15 y las 10:15 horas.

Por su parte, Regina Bayó-Borrás, psicóloga especialista en psicología clínica y psicoterapeuta psicoanalítica por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (F.E.A.P. y E.F.P.A.), intervendrá vía online con la ponencia “¿De qué sufren las mujeres? Malestar, síntoma y crisis. Atención psico-social” de 10:15 a 11:15 horas.

Estigmatización e invisibilización

En su opinión, sin descuidar a los varones en situación de riesgo, las mujeres y la primera infancia deberían estar situadas en la primera línea de las políticas públicas de Salud Mental: “Incluirse en las estrategias de prevención de la Atención Primaria, en la asistencia secundaria especializada (salud mental), y en los proyectos de educación para la salud. Es preciso dejar constancia una vez más que con la salud mental de las personas no se pueden hacer recortes ni artimañas presupuestarias, ni tomar atajos como medicalizaciones abusivas, o visitas de media hora cada tres meses. Es no considerar la importancia que tiene la salud emocional de mujeres para el conjunto de la comunidad. Ni de la infancia, ese bien demográfico que tanto escasea”.

A juicio de la psicóloga clínica, la salud mental de las mujeres, “o bien se ha estigmatizado con diagnósticos médicos o psiquiátricos muy inadecuados para restablecer su propia autoestima, “o en el mejor de los casos, ha quedado invisibilizada debido también a la excesiva medicalización de sus malestares cotidianos”. Por ello, considera que hay motivos urgentes y contrastados que recomiendan redirigir la escucha y la mirada clínica hacia mujeres y niños primero, “como cuando hay un naufragio y hay que asignar botes salvavidas”, señala.

Tras las ponencias, se celebrará una mesa redonda titulada “¿Cómo disminuir las desigualdades en salud por razón de género? Repensando la salud con perspectiva de género”, en la que, además de Julia Ojuel y Regina Bayó-Borrás, intervendrán Gemma Estevez, enfermera de Atención Primaria y vicepresidenta del COEGI; y Pilar Lekuona, enfermera especialista en Geriatría y presidenta del COEGI. La mesa redonda tendrá lugar de 11:45 a 12:45 horas.//

PROGRAMA

20 de junio de 2022. Horario: 9:00 a 13:30 horas. Palacio Miramar / Online.

9:00 Presentación

09:15 - 10:15 Sostener la vida. Herramientas para el análisis de género del malestar de las mujeres.

Julia Ojuel Solsona " Atención continuada domiciliaria Barcelona. Institut Català de la Salut. - Doctora en medicina y cirugía. Especialista en medicina familiar y comunitaria

10:15 - 11:15 ¿De qué sufren las mujeres? Malestar, síntoma y crisis. Atención psico-social.

Regina Bayó-Borrás Falcón " Psicóloga especialista en psicología Clínica y Psicoterapeuta Psicoanalítica por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (F.E.A.P. y E.F.P.A.). (Participa vía zoom)

11:15 - 11:45 Pausa

11:45 - 12:45: Mesa Redonda:¿Cómo disminuir las desigualdades en salud por razón de género? Repensando la salud con perspectiva de género.“

Julia Ojuel; Regina Bayó-Borrás; Gemma Estevez y Pilar Lekuona

12:45 - 13:15: Coloquio

13:15 - 13:30: Conclusiones y Cierre.

Colabora: AMA Seguros.

