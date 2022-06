Cómo ser mayor y adaptarse a las nuevas tecnologías con los cursos de verano de Canal Sénior Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 10:44 h (CET)

El aprendizaje no está condicionado a la edad, por ello, existen programas formativos adaptados para personas mayores que les ayudan a adquirir las herramientas personales y las técnicas necesarias para mejorar su calidad en esta etapa de la vida.

En este contexto, la plataforma Canal Sénior ofrece formaciones y cursos de verano gratuitos en modalidad 100% online con una gran variedad de temáticas de interés para que los interesados puedan desarrollar nuevas habilidades y estar al día con los temas que más les interesan (tecnología, bienestar, sexualidad…).

¿Por qué es importante el aprendizaje en edad adulta? En muchas ocasiones, envejecer lleva a las personas adultas a perder el interés por aprender algo nuevo, lo que trae como consecuencia la improductividad, el desinterés y, por tanto, la depresión. En este sentido, una buena manera de hacer frente a estas situaciones es incorporarse a programas formativos que eviten el peligro del aislamiento.

Diversos estudios han demostrado que si una persona mayor se rodea de un ambiente estimulante y tiene a su alcance la posibilidad de realizar actividades que resulten de su agrado e interés, es posible que no solo aumenten sus facultades cognitivas y mentales, sino que mejore su sentimiento de gratificación personal y con él su calidad de vida.

Debido a esto, el aprendizaje en la vejez es un factor esencial para que las personas mayores puedan sentirse útiles y aceptadas por la sociedad, y a su vez, puedan mejorar su autoestima y su relación social con las personas que les acompañan.

Las propuestas para el verano de Canal Sénior La plataforma Canal Sénior, en su propósito por proporcionarle a las personas mayores un canal online donde pueden educarse y entretenerse con contenido de interés relacionado con su edad, dispone de una amplia variedad de cursos gratuitos con temas de crecimiento personal y habilidades técnicas que pueden aprenderse durante el verano y, lo mejor, es que pueden realizarse desde la comodidad del hogar a cualquier hora del día.

Entre las formaciones más destacadas se encuentran el Curso de GimnasiaOnlinepara Séniors, la Formación de Sexualidad Sénior sin Tapujos, así como otras enseñanzas en áreas tecnológicas como el Curso de Competencias Digitales o el Curso de Voluntariado Tecnológico, entre otros, que pueden consultarse a través del sitio web.

Adicionalmente, cada mes planifican un calendario de actividades en modalidad virtual, gracias al cual los usuarios pueden acceder a charlas en directo con especialistas en áreas como salud, tecnología, nutrición, viajes y turismo, entre otras. Los encuentros tienen una duración de una hora y se puede acceder a ellos con tan solo registrarse en la comunidad, sin pagar ningún coste adicional.

La educación no tiene límites y la edad adulta es ideal para adquirir nuevas destrezas y prepararse para afrontar los cambios que esta etapa supone, un momento en el que contar con aprendizajes como los que ofrece Canal Sénior es una gran alternativa para garantizar un mayor bienestar para las personas mayores.



