ASEIIP explica las diferencias entre tasación y valoración inmobiliaria Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 11:11 h (CET)

Actualmente, es muy frecuente encontrar a personas que confunden los términos tasación y valoración, o que incluso los entienden como sinónimos el uno del otro.

Sin embargo, en la práctica se trata de dos conceptos que, aunque parecidos, son diferentes entre sí, y son utilizados para distintos fines. De hecho, una de las principales diferencias radica en que para uno de estos términos, es estrictamente necesaria la participación de un experto certificado, es decir, un perito tasador que realice un procedimiento más exhaustivo y minucioso. Solo así se obtendrá el valor real de una propiedad inmobiliaria. En esto, los peritos del gabinete ASEIIP son reconocidos en el sector por su gran profesionalidad a la hora de llevar a cabo su trabajo.

Diferencias entre valoración y tasación inmobiliaria y de bienes Como ya se ha mencionado, se trata de conceptos diferentes que, en esencia, persiguen objetivos distintos. La elección de uno o de otro estará directamente determinada por las necesidades del cliente y el caso para el que lo requiere. Por un lado, la valoración de bienes e inmuebles hace referencia únicamente a un precio, asignado de manera aproximada y estrechamente relacionado con el mercado actual. Es por ello que la valoración no tiene en sí mismo un carácter legal. Además de eso, para una valoración no hace falta visitar la propiedad, ni un estudio pormenorizado de la misma, sino que bastará con solo algunos datos catastrales registrados.

Por otro lado, la tasación es un procedimiento enteramente de carácter legal y el valor fijado se obtiene después de un estudio minucioso de la propiedad en primera persona, a cargo de un arquitecto o de un perito tasador. En otras palabras, es un proceso normatizado por medio de una metodología más completa, que solo puede ser realizada por profesionales acreditados para ello.

¿En qué casos es necesaria una tasación? Hay distintas finalidades para las que puede ser necesaria la tasación de un inmueble. Sin embargo, por lo general, se trata de un proceso requerido en caso de reparto de bienes por concepto de herencia, repartición de bienes en caso de separación conyugal o tasaciones contradictorias para Hacienda. Sea cual sea el caso, el especialista o perito tasador será la figura encargada de dirigir el proceso. Estos son profesionales altamente cualificados, con experiencia y acreditados para llevar a cabo este procedimiento. El Gabinete ASEIIP es uno de los que proporciona este servicio, ellos se encargan de realizar para sus clientes tanto la valoración como la tasación de bienes inmuebles, según las necesidades que estos presenten.

Informarse más por medio de los profesionales de este gabinete acerca de estos conceptos es muy sencillo y además gratuito. Para hacerlo, basta con acceder a su sitio web y dirigirse a su apartado de contacto para conocer más o solicitar sus servicios.



