¿Cuál es la alimentación adecuada para pequeños roedores?, por los expertos de LovePets

viernes, 17 de junio de 2022, 10:39 h (CET)

Los hámsteres y los pequeños roedores en general son mascotas muy sanas que presentan pocas enfermedades. Para que esto se cumpla es necesario disponer de un espacio adecuado en condiciones de higiene y una alimentación completa. Por lo general, estos pequeños animales comen cada 2 o 3 horas, por lo que es recomendable que siempre tengan algo en su platillo.

Según los expertos de LovePets, empresa especializada en alimentación sana para mascotas, la mejor manera de conservar la salud de los pequeños roedores es con una alimentación que se asemeje a la que tienen en la naturaleza. De esta manera, la comida para hámster debe ser variada e incluir semillas, granos, plantas y también algún insecto.

El pienso es la base de una comida para un hámster saludable Los expertos de LovePets recomiendan, en el caso de los hámsteres, una alimentación con alto contenido en fibra y baja tanto en azúcar como en grasas. En este sentido, el alimento que ocupa el lugar central en la dieta de un pequeño roedor que ha sido adoptado como mascota es el pienso. Estos preparados contienen distintas combinaciones de vitaminas, minerales y proteínas. Por lo general, se componen mayoritariamente de semillas y cereales.

A través de la tienda online de la empresa es posible acceder a pienso importado y de alta calidad. Por ejemplo, el de la marca Bunny Nature aporta gusanos de la harina y otras proteínas animales seleccionadas de los ambientes naturales de estos animales. También contiene derivados de la avena, cebada, maíz, guisantes y mijo, entre otros ingredientes. Otra de las opciones disponibles es el pienso Oxbow, fabricado con una fórmula a base de Heno Timothy que está enriquecida con los nutrientes esenciales que necesitan los pequeños roedores.

Adicionalmente, LovePets sugiere complementar las raciones de pienso con porciones de frutas y verduras frescas, aunque no en exceso porque pueden causar diarrea. También es posible servirles pequeñas cantidades de frutos secos como avellanas, castañas, nueces y pasas.

Hierbas y snacks para completar la dieta de los hámsteres A causa de que estos pequeños roedores ingieren alimentos cada 2 o 3 horas, LovePets cuenta con distintos productos saludables y de alta calidad que permiten completar la ingesta diaria. En este sentido, ofrecen distintos snacks a base de hojas, verduras, frutas, copos o flores, que también proveen un aporte nutritivo de excelencia.

Por último, estos animales también son aficionados a la ingesta de hierbas y plantas, por lo que si en la casa hay un jardín y no se utilizan herbicidas, es posible cortar un par de hojas y ofrecérselas. A su vez, es recomendable que el agua que se deposita en su recinto sea fresca y limpia.

