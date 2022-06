Tips estratégicos de marketing agroalimentario por la Agencia CACAO Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 08:45 h (CET)

España es uno de los principales exportadores de frutas y hortalizas a nivel mundial. En particular, la presencia de los productos españoles en el subsector de los frutos subtropicales se ha incrementado en los últimos años debido a una mayor demanda europea de aguacate y mango. Ahora bien, según los especialistas en este mercado, se trata de una actividad que todavía ostenta un gran potencial de crecimiento.

En este sentido, un posible camino para ampliar el número de clientes es la adopción de una estrategia de marketing agroalimentario que resulte efectiva. Gracias a las distintas herramientas de comunicación que ofrece, es posible llegar a más consumidores y transmitir los beneficios tanto de los productos como de las marcas que los comercializan.

Consejos para diseñar una estrategia de marketing agroalimentario La producción española de frutas, verduras y hortalizas es diversa, innovadora y ha adquirido un carácter sostenible cada vez más acentuado. En este contexto, una estrategia de marketing agroalimentario debe comunicar de forma efectiva las propiedades beneficiosas de estos productos, que por su naturaleza ya establecen valores y una filosofía.

Por otra parte, el mundo atraviesa un proceso de cambio en el que cada vez más personas toman conciencia de la necesidad de cuidar al planeta. Por este motivo, consumir productos ecológicos y comprar en negocios artesanales, o directamente en empresas agroalimentarias, son acciones que pueden incentivarse desde la comunicación publicitaria.

Según el especialista Álvaro García, CEO de la Agencia CACAO y consultor gastronómico, productos como las frutas subtropicales reúnen buenas propiedades para ser introducidas dentro de una dieta sana y variada. Entonces, para llegar a más clientes potenciales, lo recomendable es diseñar mensajes emocionales e incisivos que sean efectivos.

Por ejemplo, estos contenidos pueden resaltar las virtudes de un producto natural frente a uno ultraprocesado y provocar así el deseo de consumirlo. Si, por el contrario, el mensaje es completamente racional, pero no logra conmover, probablemente no cumpla con su objetivo.

Más tips para crear mensajes exitosos Por otra parte, Dominique Bertholet, Directora de Comunicación estratégica de la Agencia Cacao, sostiene que los mensajes sobre frutas y otros productos del sector agroalimentario no deben dar lecciones al consumidor para llamar la atención. La especialista señala que es posible pensar en estrategias de cooperación entre distintas empresas, ya que los mensajes sobre las propiedades beneficiosas de los productos naturales abren el juego y el mercado para todos. Por último, destaca que con los recursos tecnológicos actuales es posible crear estrategias segmentadas para posicionar productos en el mercado que requieren una baja inversión inicial.

Branding para marcas hortofrutícolas Curro Mera, Director Creativo de la Agencia CACAO, defiende la generación de emociones mediante la aplicación del branding. La pandemia Covid-19 ha ocasionado que el hecho de tocar la fruta en el punto de venta esté mal visto, por lo que el experto sugiere que la táctica más óptima para continuar ofreciendo experiencias sensoriales en el consumidor consiste en diseñar una imagen de marca capaz de transmitir sus valores a través de los universos visuales donde, de momento, solo se están apoyando las compañías agroalimentarias más innovadoras.

A través de las herramientas que provee el marketing agroalimentario, las empresas, los profesionales, los agricultores y las cooperativas del sector pueden conseguir un crecimiento de su cartera de clientes y una expansión de su operación.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las piscinas prefabricadas más de moda en Estados Unidos llegan a España con Pool&Tina Viviendas exclusivas en Fuerteventura, de la mano de Casilla de Costa Tips estratégicos de marketing agroalimentario por la Agencia CACAO Projectum.es ofrece soluciones para ahorrar en el gasto de energía Escritorios virtuales cloud para mejorar la productividad del teletrabajo, de la mano de GRUPO LINKA