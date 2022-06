Inirt, creación de piezas hechas a mano en Barcelona Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022

Los diseños exclusivos de Inirt Atelier son el resultado de un trabajo artesanal en el que se utilizan productos libres de crueldad animal y la materia prima local es seleccionado de manera meticulosa en aras de ofrecer calidad, experiencia y moda en un solo accesorio. Los bolsos artesanales confeccionados por la empresa se caracterizan por ser una creación de pieza hecha a mano en Barcelona y seguir la tradición familiar de tejer y diseñar productos exclusivos. Inirt Atelier se especializa en los bolsos tote bag, los cuales tienen la particularidad de ser muy cómodos al ofrecer un amplio espacio para guardar portátiles y combinar con cualquier look.

Lucir en cualquier ocasión diseños exclusivos Los bolsos artesanales ofrecidos por Inirt Atelier son elaborados con un estilo único y diferente a cualquier otro, incluso la tienda destaca del resto del mercado por confeccionar cada uno a mano y ninguno se parece entre sí en cuanto a decoración. La empresa tiene sede en Barcelona y distribuye sus productos a través de la página web y tienda virtual.

Entre los diseños que más es solicitado se encuentran las tote bag, las cuales en 2022 han cobrado mayor fuerza en la industria debido a sus espectaculares diseños con capas no visibles de neopreno 3D entre los tejidos, 3 bolsillos internos, una práctica cinta para encontrar las llaves al instante y su cierre de imán está cosido a mano, permitiendo ajustarla para mayor seguridad. Así mismo, cada capa tanto interna y externa está hecha con gran atención al detalle y precisión en sus costuras.

Inirt Atelier, una marca libre de crueldad animal Inirt Atelier es la tienda española que apuesta por un cambio necesario en la industria de la moda al combinar de manera perfecta el buen gusto, tradición artesanal y materiales libres de cualquier tipo de crueldad animal. Erróneamente, se tiende a considerar que un buen accesorio debe cumplir con ciertos estándares en los que se termina por involucrar algún animal. La marca de bolsos artesanales de Barcelona ofrece tote bag o ‘inirts‘, especialmente diseñadas para combinar con cualquier outfit y sea una solución atractiva para usarse cada día.

En cuanto a diseños, la tienda destaca por innovar con tejidos y texturas especiales, para crear piezas originales, estilosas, cómodas, resistentes y diferentes. Un ejemplo de ello es orient, un diseño cautivador perfecto para llevar a la oficina o en un día de playa. Influencers reconocidas de España apuestan por los bolsos artesanales de Inirt Atelier por sus diseños y gran mensaje a la moda. Además, todos los pedidos llegan en un lapso de 24 horas.



