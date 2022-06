El aplazamiento de la moratoria concursal trae una situación complicada para la economía española Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Durante la pandemia, el Gobierno español aprobó una moratoria concursal, que fue un respiro para todos aquellos empresarios en situación de insolvencia. Desde el primer momento, algunos expertos la señalaron como punto de inicio para una nueva crisis en la economía española. El objetivo de esta medida era dar tiempo a las compañías para recuperarse económicamente; no obstante, la prórroga ha dejado en evidencia que muchos administradores no estaban buscando soluciones.

Para evitar llegar a la bancarrota, muchas empresas han pedido ayuda a compañías como Mindhead, que ofrece servicios de asesoría de empresas para solucionar situaciones financieras complicadas.

El aplazamiento de la moratoria concursal provoca un escenario complicado El anuncio de la prórroga de la moratoria concursal puso en alerta a varios expertos. El próximo 30 de junio acaba este aplazamiento, y a partir de ese momento se empezarán a ver realmente los efectos de la pandemia en la economía española, más allá de los problemas que ha sufrido el sector turístico por las restricciones. Esto, sumado al elevado coste de la energía por la crisis en Ucrania y a la inflación, plantea un escenario complicado para la economía española.

En este contexto, durante el primer trimestre de este año, el Banco de España ha advertido un aumento en los créditos dudosos a empresas de sectores especialmente golpeados por la pandemia. En total, estos alcanzaban los 3.000 millones de euros. A esto se le sumarían, además, los 17.900 millones que deben los beneficiarios de los créditos ICO.

La posible bancarrota de cientos de compañías La moratoria concursal tenía una finalidad clara y esperanzadora para algunos sectores durante la pandemia. Su aplazamiento, sin embargo, ha acabado reflejando que algunas empresas requieren ayuda de expertos para una reorientación de sus negocios. Sin un trabajo en esa dirección, algunas seguirán sin ser viables. El Banco de España ya ha pronosticado que los meses siguientes a la finalización de la prórroga empeorará la deuda y se evidenciará el estado real de las empresas. En esta situación, muchas tendrán que declararse en bancarrota.

Para evitar las principales dificultades del escenario económico que se avecina, es recomendable buscar asesoría de profesionales. Mindhead cuenta con más de dos décadas de experiencia en brindar sus conocimientos sobre finanzas e inversiones a quienes lo necesitan. Esta asesoría de empresas ofrece servicios para reorientar negocios o buscar financiamiento; esto permite a las empresas cumplir con sus deudas o, incluso, establecer una nueva estrategia y una estructura de capital que generen beneficios.



