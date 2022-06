Probar una deliciosa hamburguesa en Barcelona con Tío Joe Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La exquisita gastronomía es una de las cosas que hace destacar a la capital de Cataluña.

Quienes viven en ella y los que la visitan no pueden dejar de disfrutar de la variedad de platos que se ofrecen. En la ciudad, hay restaurantes para todos los gustos. Por ejemplo, quienes estén buscando hamburguesa Barcelona deben saber que hay muchísimas alternativas, incluso hay lugares donde las preparan de forma casera con ingredientes frescos.

Uno de los más populares es Tío Joe, una hamburguesería rústica que abre de lunes a domingo y que se encuentra ubicada en Vía Augusta, 9. La misma cuenta con un menú variado donde cada pieza tiene un toque original y suculento.

Preparación casera con productos de alta calidad La hamburguesa, a veces, se considera una comida poco saludable, ya que, por lo general, en los establecimientos las preparan con carnes procesadas y congeladas. No obstante, hay restaurantes donde las elaboran de forma casera, con productos de calidad, como es el caso de Tío Joe, un local que se ha convertido en el preferido de los que optan por comerse una hamburguesa a cualquier hora del día.

El menú de Tío Joe se adapta a todos los requerimientos. Hay hamburguesas tradicionales como la Tita Lola, que lleva queso cheddar, bacon crujiente, tomate, lechuga, cebolla caramelizada, pepinillo y huevo frito, así como también la Yankee a base de cheddar, bacon crujiente, lechuga, tomate, pepinillo y salsa BBQ 100% casera.

Quienes no compaginan mucho con la carne de res pueden elegir una Carlotta de Pollo, y los que prefieren algo muy saludable pueden deleitarse con La Suegra que tiene berro, mozzarella de búfala, tomate seco y salsa pesto de habaneros.

Los veganos también son complacidos en este restaurante, pues hay una hamburguesa especial para ellos. Se trata de La Filleta, hecha con garbanzos, verduras tiernas, lechuga, tomate, pepinillo, calabacín marinado, tomate seco, brotes de espárrago y mayonesa de lima.

Algunos datos que se deben conocer sobre el restaurante En Tío Joe no solo ofrecen hamburguesas caseras, sino que también son especialistas en carnes. Se pueden pedir entrañas, entrecot de vaca vieja, solomillo, pollo frito, chuletón, etc. acompañado de piedra caliente para hacerla al gusto en la mesa

El dueño del establecimiento asegura que en su restaurante se puede pasar una tarde o noche amena bajo un ambiente rústico en el que se impregna el extraordinario olor a hamburguesas y carnes frescas. Así como disfrutar de coctelería y cerveza Artesana Marca Basqueland ganadora de mejor cerveza de España. Además, resalta que a cada uno de los clientes se les brinda una atención personalizada y un trato amable y cordial para que vuelvan una y otra vez.

En Tío Joe dejan claro que comerse una hamburguesa no tiene que causar remordimientos si se prepara de una forma saludable como lo hacen en su cocina.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.