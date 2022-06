Ventana corredera para autocaravanas y camper, fabricación Baie-Car Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Es fundamental contar con una claraboya e instalar una ventana corredera para autocaravanas y campers. Dos elementos imprescindibles en una autocaravana o furgoneta camper son la ventilación y la iluminación, ya que sin estos se dificultan enormemente las condiciones de habitabilidad del vehículo.

En este sentido, Baie-Car es una empresa que se especializa en el desarrollo y fabricación de ventanas y recortes de vidrio para autobuses, camiones para caballos, furgonetas para caballos, furgonetas camper y autocaravanas. Esta firma ofrece, mediante su tienda online, diferentes modelos y tamaños de ventanas correderas para este tipo de vehículos.

¿Por qué elegir una ventana corredera para una autocaravana o furgoneta camper? Colocar ventanas correderas en una autocaravana o camper tiene múltiples ventajas, siempre y cuando sean instaladas en la zona correcta. Este sistema funciona mediante el deslizamiento de sus hojas sobre unos carriles y puede ser utilizado en los laterales y en la parte trasera del vehículo, permitiendo no solo la entrada de luz natural, sino también la renovación del aire interior y la salida de la humedad. Asimismo, estas ventanas suelen ser de cristal, por lo que se puede elegir entre comprarlas completamente transparentes u oscurecidas para impedir el ingreso de luz en los momentos de descanso.

Otro punto a destacar de las ventanas correderas es la posibilidad de utilizarlas en cualquier lugar, ya que las abatibles están prohibidas en la ciudad debido a que exceden el perímetro de la furgoneta. Además, pueden abrirse estando en marcha y permiten pernoctar en zonas donde no se permitan ventanas abatibles.

Variedad de ventanas correderas en Baie-Car Baie-Car es una de las compañías líderes en la fabricación y venta de ventanas y recortes de vidrio para autobuses, camiones para caballos, furgonetas y campers. En este sentido, accediendo a su página web, es posible encontrar un amplio catálogo de ventanas correderas, las cuales cumplen con los estándares internacionales de calidad. Entre ellas, destacan los modelos con reja de protección, con cerraduras dobles verticales y con aberturas dobles horizontales, entre otros.

Además, cabe señalar que su tienda online ofrece claraboyas, ventanas abatibles y diversos artículos para su montaje como pegamento y sellador. A su vez, esta firma cuenta con oscurecedores y mosquiteras, los cuales son ideales para protegerse del frío, la luz y los insectos.

Con una plataforma queadmite pagos a través de Bizum, transferencias bancarias y tarjetas de crédito y envíos gratuitos en compras superiores a 300 euros, Baie-Car es una de las mejores alternativas en España para equipar autocaravanas y campers.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.