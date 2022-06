Grupo Brillastur sobre la importancia de la limpieza e higienización de las áreas industriales Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Mantener una higiene industrial óptima es fundamental, ya que garantiza un ambiente laboral correcto a los trabajadores, así como un proceso de producción de calidad y una mejora de la imagen corporativa.

Para llevar a cabo una higienización eficiente es importante contar con personal capacitado para limpiar adecuadamente la maquinaria y deshacerse de la suciedad, los residuos, los virus y las bacterias que suelen acumularse en todas las áreas. Una excelente alternativa es contratar compañías que ofrezcan servicio de limpieza para empresas, como por ejemplo, el Grupo Brillastur.

¿Qué beneficios tiene contratar un servicio de limpieza para empresas? Las actividades industriales requieren procesos complejos para los trabajadores, por lo que las organizaciones deben procurar que estos puedan desarrollar su actividad en un buen ambiente, con orden, seguridad e higiene, no solo para velar por ellos, sino también para que los productos elaborados lleguen a los clientes bajo los máximos estándares de calidad.

Hoy en día, existen iniciativas que ofrecen servicios de limpieza para empresas, los cuales se han convertido en grandes aliados. A la hora de higienizar un espacio de trabajo, no se puede pasar por alto ninguna área. En ese sentido, es preciso dejar impecable los baños y las áreas de aseo, los suelos, las áreas comunes, el mobiliario, etc.

Por todo ello, resulta fundamental optar por un servicio de limpieza. Este podrá prevenir aspectos como la disminución de accidentes laborales, la prevención de enfermedades generadas por microorganismos y la propagación de plagas perjudiciales para los rubros, pero también para los seres humanos. Además, limpiar en profundidad aumenta la vida útil de los equipos y el eficiente funcionamiento de los mismos. Esta última ventaja tiene mucha importancia para los dueños de las compañías industriales, ya que es clave para ahorrar en gastos de mantenimiento.

Grupo Brillastur, empresa especializada en limpiezas industriales El Grupo Brillastur es una empresa especializada, entre otras cosas, en limpiezas industriales, con más de 25 años de trayectoria. Esta compañía cuenta con personal 100 % cualificado para llevar a cabo trabajos específicos de limpieza como aseo de cristales e higienización en alturas. Asimismo, cuenta con servicios con plataforma y todo tipo de maquinarias de tratamiento de pavimentos. Sumado a todo lo mencionado, cabe destacar que lleva a cabo limpieza ecológica, dado que utiliza productos respetuosos con el medioambiente.

Grupo Brillastur está ubicado en el municipio de Gijón, pero tiene otra sede en Oviedo, por lo que presta servicios en toda Asturias. Los interesados en contratar sus servicios pueden acceder a su página web, donde ofrecen información detallada y de interés para los usuarios, así como todos sus medios de contacto.



