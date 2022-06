Alquilar sin problemas con garantía de cobro de la mano de ROOMTORENT.ES Emprendedores de Hoy

Uno de los principales países con mayor atracción de turistas en Europa es España. La demanda de hospedaje es muy alta y con la reactivación económica, los visitantes quieren encontrar el espacio ideal donde pasar sus vacaciones.

roomtorent.es es una empresa de apartamentos turísticos que busca a propietarios para alquilar su vivienda y después subarrendarla enAirbnbyBooking, esto bajo un contrato de un año con garantía de cobro. Entre las ventajas de alquilar a la empresa se encuentra una mensualidad más alta que la de un alquiler normal y garantías en los cuidados de la propiedad, por lo que el dueño no tendrá preocupaciones.

La plataforma para alquilar sin problemas Se trata de una compañía especializada en alquiler de inmuebles que actúa, principalmente, a favor de los beneficios del mercado para los propietarios. Esta compañía tiene más de 7 años de experiencia en el sector y se diferencia del resto de las inmobiliarias al ofrecer grandes beneficios como garantía de cobro y seguro contra de responsabilidad civil y daños. Sumado a esto, el propietario obtiene información del inmueble las 24 horas del día, ya que cuentan con tecnología que permite comunicación directa con los encargados y conocer estados de la propiedad, contratos y huéspedes.

Además, ROOMTORENT.ES ofrece dos modalidades de inversión para los dueños de inmuebles. Por un lado, la renta fija, donde la empresa se encarga de todo y se recibe una mensualidad establecida; por otro lado, renta variable, la casa es gestionada por la empresa, quienes cobran un porcentaje sobre los ingresos mensuales del 20 % más IVA. En los dos casos, la empresa se hace cargo de contratos, garantizar el cobro y daños ocasionados.

ROOMTORENT.ES, pioneros en el mercado inmobiliario turístico El mercado de los inmuebles turísticos es uno de los más demandados del país; no obstante, ROOMTORENT.ES, destaca de su competencia al ofrecer un servicio integral que no solo se encarga de cuidar las propiedades, también, garantiza tranquilidad a los dueños y huéspedes con un servicio de atención de 24 horas.

Con cerca de 10 años en el mercado de alquiler de inmuebles, la plataforma ofrece propiedades cálidas de acuerdo a las necesidades del cliente en Madrid, Sevilla y Oporto.

El alquiler turístico a través de la plataforma es uno de los más rentables y, dependiendo del modo de inversión que acepte el propietario, las ganancias mensuales son fructíferas. Además de tener los mejores beneficios entre los que se encuentra la garantía de cobro,ROOMTORENT.ES ofrece reservas, check-in y check-out, remodelación en caso de ser necesaria, marketing inmobiliario especializado y limpieza para hacer más atractiva la propiedad en el mercado.

En poco tiempo, la empresa española se ha posicionado como una de las más rentables y seguras para alquilar inmuebles tanto para propietarios como huéspedes, para conocer más información sobre cómo alquilar un inmueble se puede consultar la página web.



