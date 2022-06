Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa sobre Traumatología deportiva avanzada

Bajo el título "Traumatología deportiva avanzada", los traumatólogos de Policlínica Gipuzkoa Asier Cuéllar, Adrián Cuéllar y Ricardo Cuéllar, protagonizaban ayer una nueva edición del Aula de Salud en la que trataron las principales lesiones de cadera, rodilla y hombro relacionadas con la práctica deportiva; así como los abordajes y tratamientos más frecuentes en cada caso El Aula de Salud está disponible en el Canal de Youtube de Policlínica Gipuzkoa

“Crece la afición a hacer ejercicio a cualquier edad y, en consecuencia, cada vez se ven más lesiones. Las más frecuentes son las que combinan ligamentos y menisco de la rodilla en muchos deportes, no sólo en fútbol, sino en todos aquellos en los que se realizan mecanismos de giro y torsión como: baloncesto, balonmano, o esquí”, explicaba el Dr. Ricardo Cuéllar, traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa en el Aula de Salud celebrada ayer.

En este sentido, respecto a las lesiones relacionadas con la rodilla el Dr. Asier Cuéllar expuso que las más frecuentes son las de meseta tibial que, habitualmente, se tratan mediante fijación con osteosíntesis. “En Urgencias, sin embargo, son muy frecuentes las lesiones deportivas ligamentosas o meniscales, tanto en deportistas profesionales como aficionados. Cada vez hay más, y cada vez hay más opciones de tratamiento. Entre estas opciones, la artroscopia es una herramienta que aporta mucho y que procuramos incorporar cada vez más al tratamiento de lesiones, para no realizar incisiones muy grandes y proporcionar menor daño al cuerpo”, explicó.

El traumatólogo expuso asimismo otras opciones de tratamiento -en función del tipo de lesión- como las prótesis, las prótesis unicompartimentales, la osteotomía, Ortokhine, o el plasma rico en plaquetas (PRP). Asier Cuéllar finalizó recomendando que, en el caso de las lesiones evolutivas que se llevan padeciendo un tiempo, “no es recomendable esperar a que nos impidan hacer vida normal para ir al traumatólogo”.

Por su parte, el Dr. Adrián Cuéllar abordó las principales patologías deportivas de hombro: “Las fracturas de clavícula son muy frecuentes. Se pueden tratar de forma ortopédica o, cada vez más, con osteosíntesis, y son frecuentes en ciclistas y motoristas. Las luxaciones de clavícula también son habituales y, en este caso, las tratamos con artroscopia”.

El traumatólogo explicó que el dolor de hombro normalmente se localiza en torno al deltoides, “pero en muchos casos se irradia hacia el brazo o hacia el cuello. Las lesiones más frecuentes son patología de tendones del hombro que pueden estar inflamados o incluso rotos. También podemos encontrar lesiones degenerativas como la artrosis y, en pacientes deportistas, la inestabilidad que es cuando se sale el hombro de su sitio”.

Ricardo Cuéllar, traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa, habló por su parte sobre las lesiones deportivas de cadera, “siendo la más habitual el choque femoroacetabular. Se trata de una alteración en la forma de los huesos que componen la cadera que produce un roce entre ellos que provoca dolor y, a la larga, desencadena procesos de tipo artrósico”.

El especialista señaló que encontrar el límite entre lo que se puede tratar por artroscopia y lo que no, “es un motivo de consulta habitual en muchos pacientes. Mediante artroscopia a veces se trata de retrasar el problema para afrontar a la larga una prótesis para cuya colocación no existe límite de edad”. Por último, recordó que, si bien no existe una relación de proporcionalidad por la edad, “a igualdad de lesiones, a la persona de más edad nos cuesta más recuperarnos”.

