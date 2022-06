Pasta sin calorías a base de konjac, la apuesta veraniega de FITstore Emprendedores de Hoy

Hoy en día, es imprescindible recurrir a expertos que ofrezcan opciones efectivas y veraces ante la gran cantidad de propuestas centradas en ofrecer soluciones para bajar de peso alimentándose saludablemente. En este sentido, la pasta Konjac es un alimento ideal para aquellas personas que deseen mantener su figura o bajar unos kilos de más sin sufrir en el proceso.

Esta pasta sin calorías se ha convertido en una revolución en el panorama gastronómico actual, al disponer de ingredientes beneficiosos para el organismo que crean saciedad sin efectos negativos. Dicho producto puede encontrarse en plataformas especializadas en la alimentación saludable como FITstore.

¿Cuáles son las ventajas de consumir pasta Konjac? El contenido calórico de esta pasta es incipiente mientras que es alta en fibra, lo que permite que sea imposible engordar con su consumo y, en cambio, se agilice el metabolismo y se evite el estreñimiento. La pasta Konjac se elabora a partir de los tubérculos de Amorphophallus konjac, una planta asiática de amplia difusión en la gastronomía japonesa, coreana y china. Esta es utilizada con diversas finalidades, incluidas las mermeladas, gelatinas e, incluso, postres.

La principal razón de su efecto de saciedad radica en que al entrar en contacto con agua aumenta su tamaño al absorber el líquido. De esta forma, ayuda a perder peso sin tener que dejar de comer. Esta pasta es ideal para dietas hipocalóricas y apta para celiacos y veganos, ya que es un alimento seguro que favorece el correcto funcionamiento del sistema digestivo y no repercute de ninguna forma en los niveles de azúcar en la sangre.

Adquirir pasta Konjac en España a precios asequibles es posible gracias a FITstore La tendencia de esta pasta ha llegado a España y puede encontrarse en sitios especializados como FITstore, tienda que ofrece pasta Konjac a precios asequibles en diversas presentaciones. En su catálogo disponen de Konjac de tallarines, Konjac de tallarines de espinaca, Konjac de espagueti, Konjac de espagueti de tomate, Konjac de espagueti de albahaca, Konjac de arroz e, incluso, paquetes de degustación. Sus productos están avalados y certificados para su venta en territorio español y cumplen con toda la legislación vigente para su comercialización.

La pasta Konjac de FITstore es exclusiva, por lo que no puede conseguirse en grandes superficies ni centros comerciales de productos alimenticios. No obstante, puede adquirirse online mediante la página web de esta compañía.

Incluyendo esta pasta en los hábitos alimenticios saludables y complementándola con ejercicio pueden lograrse cambios en el cuerpo, permitiendo bajar varios kilos, lucir un cuerpo atractivo en el verano y mejorar la autoestima.



