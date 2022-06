RAEZ y su "The Mind Show"" Comunicae

jueves, 16 de junio de 2022, 15:34 h (CET) Esta artista y compositora emergente lanza un nuevo EP compuesto de 5 canciones bajo el nombre de "THE MIND SHOW" junto a su productor Charlee Sound Raez actualmente continúa sus estudios, formándose en técnica vocal e interpretación en la Escuela de Artistas de Madrid junto al famoso productor y maestro de la voz Jesús Yanes.

Desde su tema debut “Vampiros” en 2020 ha continuado haciendo música, desde colaboraciones, hasta su anterior EP “Némesis” intentando abrirse hueco en la industria a pesar de no tener sello discográfico. Dos años después da un paso adelante con un concepto creativo interesante y atrevido, en el cual aborda su perspectiva personal de las diferentes facetas de la personalidad del individuo, en este caso, las suyas propias. Agrupándolas así, en estas cinco canciones de géneros musicales dispares y empleando diferentes facultades vocales. Además, este EP cuenta con varias colaboraciones, de hecho, las primeras de la artista con artistas femeninas.

En cuanto a la producción musical de las canciones, RAEZ y Charlee Sound se pusieron como propósito transmitir instrumentalmente, en cada una de las canciones, las emociones y estados de ánimo que representan, utilizando recursos de sonido muy punteros, desde sampleos vocales extravagantes, guitarras eléctricas con usos creativos, bajos agresivos, sonidos exóticos, transiciones llamativas o baterías con patrones rítmicos con mucha pegada que no dejarán indiferente. Esto hace que exista una historia o anécdota interesante, graciosa o bien, cargada de emoción detrás de cada recurso sonoro utilizado en ellas, por lo que se convierten en obras con muchísimo significado, que cada persona acaba haciendo suyo.

“Personalmente, admiro mucho a RAEZ, sobre todo por los proyectos que presenta al estudio que no son para nada proyectos sencillos de llevar a cabo, son proyectos retadores y nada comunes de recibir por artistas emergentes. Me motiva mucho como productor estar involucrado en proyectos como este, y especialmente si la artista da tanta rienda suelta y se nutre de cualquier propuesta que puedas plantear con el fin de que sume al proyecto.” - Charlee Sound.

A través de vídeos narrando el proceso en sus redes sociales podrán ver reflejado el proceso creativo por el que pasan cada una de las canciones, por lo que se convierten en obras con mucha personalidad y merecen no pasar desapercibidas. Asimismo, Raez y Charlee Sound se asoman de la mano al panorama musical nacional con este estilo transgresor y arriesgado.

Perfil de RAEZ en Spotify: https://open.spotify.com/artist/7IbeKOiKTQuB7PVXblRMUZ?si=K5FiDAmmT1maBdntbSOlbw

