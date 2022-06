Sorteo Especial BigFriday 130 millones Comunicae

jueves, 16 de junio de 2022, 13:38 h (CET) Jugareuromillones.com presenta el Sorteo Especial BigFriday 130 millones Cada martes y viernes Euromillones ponen en juego un bote mínimo de 17 millones de euros. En caso de los sorteos BigFriday el bote mínimo es de 130 millones. Pero este bote puede crecer, pues si en un sorteo no hay ganador, se acumula para el siguiente. Alcanzando un tope actual de 230 millones de euros.

Euromillones realiza algunos sorteos especiales a lo largo de todo el año, sin ir mas lejos el pasado 4 de febrero donde el bote alcanzo los 215 millones de euros.

¿Cómo ganar el bote BigFriday del 17 de junio?

Desde jugareuromillones.com cuentan los tips para optar al bote de 130 millones de euros. El primer paso es participar en este sorteo especial de Euromillones. Para eso, puedes entrar en la web y seleccionar alguno de los operadores de juego de Euromillon.

Seleccionando los cinco números entre el 1 y el 50 que formarán la combinación ganadora. Además, marcar dos estrellas, que llevan números del 1 al 12. En el caso de que busques aumentar las opciones de ganar podrás jugar apuestas múltiples con más opciones de ganar, marcando hasta 10 números y 5 estrellas.

Cuando se juega a Euromillones el sistema asigna un código formado por tres letras y cinco números. En los sorteos habituales, con ese código participas del sorteo de El Millon. Se trata de un millón de euros que se entregan a quien tenga el código ganador, correspondiente a un número vendido en España.

En el caso decomprar Euromillones online, el sistema notificará automáticamente si has ganado algún premio. Si los has comprado en una administración en forma presencial, tendrás que comprobar de manera manual los resultados.

Recuerda que, en España, los ganadores tienen que hacer efectivo el cobro de sus premios antes de que transcurran tres meses del sorteo. Una vez transcurrido ese tiempo, ya no podrán reclamar nada.

