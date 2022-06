OK Mobility mueve la música de los grandes festivales de este verano en España y Portugal Comunicae

jueves, 16 de junio de 2022, 12:46 h (CET) La empresa de movilidad global será el proveedor oficial de movilidad del Mallorca Live Festival, el Reggaeton Beach Festival y el Vive Latino. Además, la compañía ha patrocinado, por primera vez fuera de España, el NOS Primavera Sound de Oporto OK Mobility sigue apoyando la cultura y se convierte en el proveedor oficial de movilidad de algunos de los grandes festivales de música de España y con mayor proyección internacional como el Mallorca Live Festival, el Reggaeton Beach Festival y el Vive Latino. De esta manera, la empresa de movilidad global cubrirá todos los desplazamientos de artistas y organización poniendo a su disposición su flota de vehículos.

Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha mostrado su satisfacción por patrocinar “estos eventos musicales tan prestigiosos y reconocidos a nivel internacional”. “En OK Mobility seguimos apoyando y promoviendo la unión entre cultura y movilidad con el fin de acercar la mejor música al público de nuestro país y lo hacemos cubriendo la movilidad de estos festivales para contribuir a que sean todo un éxito”.

La primera cita musical, con el Mallorca Live Festival, tendrá lugar del 24 al 26 de junio en Calviá (Mallorca), donde se darán cita artistas del panorama nacional e internacional de la talla de Muse, Christina Aguilera, C. Tangana, Franz Ferdinand, Justice, Metronomy, Izal, Sen Senra, Rigoberta Bandini o Kase.O, entre otros.

Por su parte, desde el próximo fin de semana y hasta agosto se celebrará el Reggaeton Beach Festival, en distintas ciudades de España como Madrid, Barcelona, Santander, Tenerife y Palma de Mallorca entre otras, y contará con las actuaciones de artistas de música urbana como Aina Da Silva, Anuel AA, Blessd, Brytiago, Chimbala, Eladio Carrión, Feid, Jay Wheeler, Justin Quiles, La Ross María, L-Gante, Lírico en la casa, Lunay o Mike Towers, entre otros.

Y Zaragoza será el destino que acoja el Vive Latino que del 2 al 3 de septiembre reunirá a 36 artistas destacados del panorama musical español como Amaral, Love of Lesbian, Vetusta Morla, Kase.O, además de destacados artistas latinoamericanos como Molotov, Café Tacvba, Little Jesus o Mon Laferte, entre otros.

Además, y por primera vez fuera de España, OK Mobility se ha convertido en el rent a car oficial del NOS Primavera Sound 2022 que se ha celebrado del 9 al 11 de junio en Oporto y está considerado como uno de los grandes festivales de música de Portugal.

OK Mobility continúa apoyando la cultura como viene haciendo en España cubriendo la movilidad de grandes festivales de música como LOS40 Music Awards 2021, el Mallorca Live Summer Edition 2021 o el SanSan Festival 2022 de Benicàssim.

