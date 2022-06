El ranking de la moda española: Las marcas y tendencias de moda más populares, según BravoDescuento Comunicae

jueves, 16 de junio de 2022, 11:19 h (CET) El gigante de la ropa deportiva, Nike, domina el nuevo ranking de la moda con un impresionante número de seguidores en redes sociales, 218.4 millones de seguidores en Instagram y más de 150 millones de publicaciones con hashtags "La firma de diseño Chanel ha crecido en popularidad online más que cualquier otra marca en los últimos 12 meses, con un incremento medio de las búsquedas mensuales del 26.09 %. " Las marcas deportivas y de athleisure ocupan 4 de los 10 puestos de la lista de marcas más populares Un nuevo estudio de la plataforma de ahorro online BravoDescuento revela el Ranking de la moda en España, basado en el análisis de los datos de búsqueda de Google y redes sociales de las principales marcas de moda en el país.

Nike lidera la clasificación, con más de 1.1 millones de consumidores mensuales y más de 200 millones de fieles seguidores en Instagram. En líneas generales, se ha observado cómo una serie de marcas de deporte y athleisure han irrumpido en el ranking debido a su creciente popularidad en los últimos 12 meses. De acuerdo con los nuevos datos, The North Face, en particular, ha experimentado un aumento del 16 % en la demanda online en este período de tiempo.

El estudio ofrece una visión de la popularidad de cada marca a través de un análisis de la media de búsquedas mensuales en Internet, los cambios en la demanda online, el uso de hashtags relacionados con la marca y el número de seguidores en Instagram. La investigación también se ha centrado en los artículos de moda más populares para arrojar algo de luz sobre qué está de moda y qué no en España, analizando los datos de las tendencias de los últimos 12 meses.

Las marcas españolas representan más de la mitad del total de la demanda online mensual de los consumidores

No cabe duda de que las marcas españolas cuentan con el apoyo y cariño del país, ya que 17 de las 50 firmas preseleccionadas para el estudio (en función del interés de los consumidores) son de origen español. Con una media de casi 17.5 millones de búsquedas mensuales online, las marcas españolas representan algo más de la mitad del interés total de Internet.

Zara, que ya es conocida en todo el mundo, sigue siendo la más popular de la nación en cuanto a datos de búsqueda online; de hecho, supera al gigante estadounidense Nike en la media de búsquedas mensuales en Internet por 3.1 millones.

Massimo Dutti ha crecido en popularidad más que cualquier otra firma española, con datos que muestran un incremento mensual de las búsquedas del 6.84 %. En cuanto a popularidad en Instagram, Zara, Mango y Bershka cuentan con un total de 89.5 millones de publicaciones con hashtags, suficiente para rivalizar con Chanel (89.6 millones de publicaciones).

Top 10 marcas de moda más populares en España

Nike

Chanel

Zara

Adidas

Decathlon

Gucci

Mango

Shein

Louis Vuitton

The North Face

Las marcas de diseño acaparan más de una cuarta parte del total de seguidores en Instagram

La popularidad de las marcas de diseño en Instagram representa una parte importante de los datos recogidos, con unos 214 millones de seguidores, lo que supone más del 25 % de todos los seguidores de Instagram que se han contabilizado para la clasificación.

Hablando de popularidad en términos de publicaciones con hashtags, estas grandes firmas de diseño superan a todas las marcas españolas juntas. Los 261 millones de publicaciones con hashtags de estas marcas duplican con creces los de las firmas españolas, que ascienden a poco más de 100 millones.

Las marcas de deporte y athleisure son tendencia

Además de Decathlon (3.7 millones de búsquedas mensuales) y Nike (1.1 millones de búsquedas mensuales), en lo que respecta a los datos de búsqueda online, las marcas de deporte y athleisure resultan menos populares que otras firmas de la lista.

Sin embargo, los datos indican una creciente popularidad de algunas de estas marcas, como The North Face, New Balance y Reebok, que han experimentado un crecimiento medio mensual de las búsquedas de entre el 6 % y el 16 %, lo que las sitúa en el top diez de marcas de moda en España.

Top 10 marcas de moda trending en España

Chanel (26.09 % de incremento de la demanda online)

The North Face (16 % de incremento de la demanda online)

New Balance (8.86 % de incremento de la demanda online)

Uniqlo (8.47 % de incremento de la demanda online)

Desigual (7.43 % de incremento de la demanda online)

Primark (7.37 % de incremento de la demanda online)

Tezenis (6.93 % de incremento de la demanda online)

Massimo Dutti (6.84 % de incremento de la demanda online)

Reebok (6.82 % de incremento de la demanda online)

C&A (6.74 % de incremento de la demanda online)

Su presencia en redes sociales es lo que diferencia a estas marcas de deporte y athleisure del resto, con la increíble cifra de 332 millones de publicaciones con hashtags, lo que no representa ni la mitad del total de hashtags relacionados con la marca de todas las firmas incluidas en el estudio.

Top 10 marcas de moda más populares según los hashtags de Instagram

Nike (151.6 millones de hashtags)

Adidas (96.6 millones de hashtags)

Chanel (89.6 millones de hashtags)

Gucci (79 millones de hashtags)

Zara (59,6 millones de hashtags)

Louis Vuitton (45,8 millones de hashtags)

Vans (34,3 millones de hashtags)

Michael Kors (27 millones de hashtags)

Converse (26,9 millones de hashtags)

Mango (20,4 millones de hashtags)

Para más información sobre el estudio, visitar: https://www.bravodescuento.es/marcas-moda-populares-espana

*Este ranking de la moda española se ha calculado por medio de un análisis de las búsquedas online mensuales en España y de la presencia mundial de las marcas en Instagram. Fuentes de datos utilizadas: Ahrefs.com, keywordtool.io e Instagram.com

