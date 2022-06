Las 6 claves para elegir agencia de marketing online, según Econsultoria Comunicae

jueves, 16 de junio de 2022, 11:02 h (CET) En esta Era de las Nuevas Tecnologías, el marketing digital se ha convertido en una inversión casi obligada para que las marcas se posiciones en el mercado. Algunas empresas, por falta de conocimientos o un departamento especializado, deciden subcontratar los servicios de una agencia de marketing digital para llevar una estrategia efectiva en internet y que ahora, gracias a las subvenciones del llamado Kit Digital, están más cerca que nunca para pymes, autónomos y microempresas Daniel Bustos, CEO de Econsultoria, agencia de marketing online, da las claves necesarias para saber qué requisitos debe cumplir una agencia de marketing digital para asegurarse de que llevará la empresa hacia el éxito.

Qué debe tener una buena agencia de marketing digital:

Establecer prioridades

Lo primero que se debe pensar, es "qué es lo que necesitas que haga la agencia por tu empresa. ¿Gestión de redes sociales? ¿Reputación online? ¿Posicionamiento SEO? ¿Publicidad pagada? Analiza cuáles son los objetivos y qué quieres promocionar, esto te servirá para cribar las agencias que no puedan ofrecerte determinados servicios o no tengan un alto grado de especialización", señala Daniel Bustos.

Marcar el presupuesto

"Es probable que no tengas claro cuánto dinero vas a destinar a la presencia de tu marca online, pero una vez establecidos los objetivos, tu misión y visión, puedes definir un rango del presupuesto que vas a destinar en una agencia online. Esto te permitirá seleccionar una agencia pequeña, un freelance o una agencia más grande".

“Los precios más elevados no siempre implican mejores resultados, pero si es cierto que para mantener un buen equipo, y una buena atención, hace falta un presupuesto adecuado” recalca Daniel Bustos.

Analiza la web de la agencia y redes sociales

"Antes de decantarte por una agencia concreta, debes analizar su presencia online. Sus redes sociales y su página web, no solo son su carta de presentación, sino también una herramienta para que puedas observar todo lo que pueden hacer por ti. Podrás observar su posicionamiento, el diseño de su web, los copys que utilizan…"

El feeling también es importante

Para elegir correctamente la agencia de marketing online que llevará tu marca, no solo es importante ver su grado de especialización y el precio de sus servicios, también es importante valorar qué sensaciones dan. Por eso, “tener un buen feeling con el equipo de la agencia es muy importante para decantarte por una u otra”, afirma Bustos.

No hacer promesas excesivas

"No deberías confiar mucho en grandes propuestas que no están contrastadas con datos. Es difícil conseguir muy buenos resultados en un corto periodo de tiempo y mantenerlos en el tiempo. Lo ideal es conseguir resultados de manera orgánica que puedan perdurar en el tiempo, por lo que desde Econsultoria, te recomendamos elegir con criterio".

Modelo propio de trabajo

"Asegúrate que su forma de trabajo está alineada con la de tu marca. Es importante que la agencia sepa transmitir correctamente el mensaje de su cliente y para ello tiene que haber una comunicación clara y coordinada entre ambos. Esto permitirá trabajar de forma más eficiente y maximizar los recursos", finaliza Daniel Bustos.

El Kit Digital es una nueva ayuda del Gobierno para incentivar la digitalización de las pymes, microempresas y autónomos, en el marco de los Fondos Next Generation, que destinará 3.000 millones de euros que se desembolsarán hasta 2025 para subvencionar la implantación de soluciones digitales en las empresas.

Econsultoria es una agencia de marketing digital con 10 años de experiencia en el sector, especializada en posicionamiento web, diseño web y la gestión de redes sociales, con amplia atención a la personalización de estrategias para cada cliente.

