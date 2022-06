El mayorista de fruta fresca, según Frutas Lozano Comunicae

jueves, 16 de junio de 2022, 11:10 h (CET) La venta de fruta fresca al por mayor está destinada a abastecer al mercado de fruta de gran calidad, puesto que está producida por agricultores de gran experiencia y tradición Producir fruta a gran escala para abastecer al mercado es tarea de los grandes productores, quienes tras años de experiencia en las distintas variedades de fruta, conocen al detalle las exigencias y necesidades del mercado. Frutas Lozano, mayorista fruta fresca ubicado en Fraga, la capital del Bajo/Baix Cinca en Huesca (Aragón), como referente distribuidor de fruta de la zona, abastece al mercado nacional, europeo y parte del mercado internacional de fruta dulce, no solamente de fruta de hueso, sino también fruta de pepitas. La empresa cuenta con una amplia variedad de fruta: melocotón de carne blanca, melocotón de carne amarilla, nectarina de carne blanca, nectarina de carne amarilla, paraguayo, albaricoque, pera, manzana y kiwi. Es costumbre que los productores de fruta también la envasen para su distribución en diferentes formatos, cajas, bandejas, cestas, etc… Frutas Lozano también lo hacen, llenando al mercado de diferentes formatos, con fruta de la mejor calidad, lista para la venta al por mayor, envasada en cómodos formatos.

Ser distribuidor y proveedor de fruta referente del mercado

La investigación acerca de las diferentes variedades de fruta es importante para los productores de fruta, para contar con las más demandadas del mercado y saber si se pueden cultivar en la zona. Debido a ello, estos fruteros del Bajo Cinca han conseguido destacar entre sus competidores, posicionando la marca como el mayorista de fruta dulce por referencia del Bajo Cinca. Del mismo modo, cuentan con las certificaciones de calidad que garantizan que en sus campos y en el almacén se cumple con toda la normativa vigente. Cunetan a su vez con un calendario de variedades está diseñado para ser proveedor de fruta de los mercados más importantes, tanto nacionales como europeos, durante todo el año. La marca está presente en Mercabarna, Mercamadrid o Mercazaragoza, así como en los mercados europeos de Saint Charles Perpignan, Munich, Milán y Londres. Al ser distribuidor de fruta, también está presente en las ferias más importantes del sector frutícola a nivel europeo, como son Fruit Attraction en Berlín o Fruit Logistic, en Madrid, tanto de expositor como de visitante, siendo la ocasión perfecta para contactar con clientes que buscan comprar fruta al por mayor, momentos en los que pueden entablar un diálogo en el que pueden explicar quiénes son y qué fruta producen y comercializan.

Cómo se presenta el futuro de la venta al por mayor

La empresa bajocinqueña cree y apuesta en el futuro de la fruta, es por ello que su labor continúa día a día, un compromiso que les hace seguir adelante, cultivando sus campos preparados para la venta de fruta al por mayor, investigando sobre las distintas variedades que son más resistentes, más adaptables a la tierra y las inclemencias meteorológicas, con las que conseguir una fruta de calidad excelente, con un punto de dulzura extraordinario, que se lo da no solo la tierra, sino que también la calidad del agua proveniente del cercano Pirineo, que riega sus campos.

Ser proveedor de fruta fresca es un trabajo que implica mucha dedicación, no solamente en época de recolección, ya que los campos y los árboles se cuidan y miman durante todo el año, con lo que, solo con pasión, se consigue la mejor fruta.

