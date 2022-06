Ewent presenta su lector de tarjetas inteligentes y de identificación NFC sin contacto Comunicae

jueves, 16 de junio de 2022, 11:10 h (CET) Similares en apariencia a una tarjeta de crédito, las tarjetas inteligentes son mucho más que una simple pieza de plástico con una banda magnética. Cada vez más habituales en la vida diaria, necesitan de lectores como el modelo EW1053 de Ewent, capaces de leer sus microprocesadores integrados, incluso sin contacto Ewent, fabricante líder de accesorios y especialista en periféricos y accesorios para portátiles y Tablet, ha presentado su lector de tarjetas inteligentes y de identificación sin contacto NFC, EW1053. Un dispositivo que además cuenta con conexión USB y que resulta totalmente compatible con Windows y Mac OS X.

NFC, tecnología inalámbrica de corto alcance

Para leer los datos de las tarjetas inteligentes recogidos en los microprocesadores integrados bajo un cojín metálico de contacto, el lector EW1053 de Ewent dispone de tecnología de lectura sin contacto (NFC, por su significado en inglés, Near Field Communication). Esta opción permite la comunicación a corta distancia entre dos dispositivos electrónicos de manera inalámbrica, reconociendo una determinada información que haya sido almacenada en una tarjeta con chip. Este tipo de tecnología logra, incluso, la comunicación entre teléfonos inteligentes y lectores de pago, garantizando así pagos seguros y sin contacto.

Identificaciones rápidas, seguras y sencillas

Además, uno de los usos más útiles en cuanto a intercambio de datos sin contacto es el referente a la identificación. Por este motivo, Ewent ha incorporado a su portfolio de productos relacionados con la conectividad este lector que también identifica la información incorporada en los nuevos DNI´s 4.0, tarjetas sanitarias o firmas digitales CNS-CR. Los puntos fuertes de este sistema recaen en la velocidad de comunicación, la máxima seguridad que ofrecen y la extrema facilidad de uso.

En definitiva, este lector puede utilizarse con tarjetas tradicionales con interfaz sin contacto (como Mifare, la marca registrada propiedad de NXP Semiconductors para una serie de chips utilizados en tarjetas inteligentes sin contacto y tarjetas de proximidad). Pero también en otros tipos de tarjetas utilizadas en el sector público, el bancario o el sanitario.

Un dispositivo al que sacarle mucho partido

También a nivel particular, el lector EW 1053 de Ewent ofrece numerosas ventajas. Desde firmar electrónicamente documentos de forma cómoda desde el propio hogar, a presentar documentación oficial rápidamente y sin realizar colas. Y es que este dispositivo permite ahorrar tiempo y desplazamientos, ofreciendo la máxima seguridad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.