Carta abierta a alguien que se va

En el intersticio del alma y el corazón, albergo un inescrutable sentimiento de pérdida. Siento que es como cuando una novia te abandona después de 2 o 3 años de haber estado pelando la pava. En esas ocasiones vienen a tu memoria recuerdos de lugares, circunstancias, confesiones que te dejaron traumatizado para siempre… Entonces recuerdas aquellos besos. Entonces recuerdas cuando te cogía con sus manos tu cara. Entonces recuerdas la calidez de sus caricias en invierno ¡ay! Entonces te preguntas por qué si siempre la llevaste como oro en paño metida en tu estuche. Por qué si vivisteis tantas cosas juntos.

Por qué si le diste tanto. Si no salías a la calle sin que tu mente volara hacia ella. Si te sentías desnudo cuando ella te faltaba. En ocasiones pienso que cuanto más enganchado estás, más indiferencia recibes. Siento que la estoy perdiendo y no lo puedo soportar. Mi corazón se cimbrea como un solitario junco entre las rocas, a la orilla de un río de alta montaña, solo con la idea de que ella se aleje de mí. Me abruma la idea de verla con otro, de que bese a otro, de que abrace la cara de otro. Mascarilla, me has dejado trastornado el corazón. Muchas gracias por los servicios prestados. Te deseo todo lo mejor y, de todo corazón, espero no necesitarte nunca más…