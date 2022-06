​La OTAN Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 16 de junio de 2022, 08:18 h (CET) Si hace poco más de dos años el presidente Macron no exageraba mucho al afirmar que la OTAN se encontraba en estado de “muerte cerebral”, ante la próxima Cumbre y la más que posible ampliación a Finlandia y Suecia cambia radicalmente el discurso. A lo cual Putin ha respondido asegurando que no lo considera una amenaza para Rusia.

Se demuestra así, al menos lo da a entender, que la hipotética ampliación a Ucrania era solo un pretexto que escondía las intenciones imperialistas del Kremlin. La OTAN es una organización defensiva, y ningún país que no albergue intenciones hostiles puede considerarse amenazado por ella, diga lo que diga la propaganda moscovita. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Para alcanzar su reconstrucción Jesús Martínez Madrid Carta abierta a alguien que se va Venancio Rodríguez Sanz Pero sí podrán abortar JD Mez Madrid, Gerona ​Origen de la devoción universal al Sagrado Corazón Josefa Romo Garlito, Valladolid ​La OTAN Domingo Martínez Madrid, Burgos