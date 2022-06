El bajo nivel de Pedro Sánchez Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 16 de junio de 2022, 08:11 h (CET) Palabras de Sánchez en el Congreso de los Diputados: “Hagamos un análisis serio, Sr Abascal: Hay 11 países, señorías, 11 países que tienen la tasa de inflación incluso algo superior a la española” Ah, bueno, me quedo más tranquilo. “Con esto quiero decir, señorías, que es evidente que casi un 70%, la evolución de la inflación en nuestro continente tiene un origen claro. Solo hay que mirar la evolución de la inflación desde el inicio de la invasión, señoría”.

Y ¿Qué pasa con la inflación que trajo el covid? “Usted dice, Sr. Abascal, que antes de la invasión había también una evolución negativa del coste de la vida. Es evidente, esto es así, lo veníamos denunciando desde hace más de 12 meses, reconózcalo al menos”. A ver, Sr. Sánchez, antes dijo que la inflación se debe a la invasión y ahora que la inflación la venía denunciando desde hacía de 12 meses, ¿en qué quedamos? “Y como ya le dije entonces, señorías, vista la invasión en Ucrania, es más que evidente y si usted mira las reservas de gas ruso en Gazprom en todo el continente europeo, estaba al mínimo antes de la invasión durante al menos casi 7, 8 o 9 meses”. Vamos a ver, Sr. Sánchez, el gas ruso bajo mínimos ¿Dónde? Oyéndole hablar me pregunto cómo coño le dieron el doctorado.

“Todo esto significa que Putin estaba preparando la guerra, mucho antes del presente año. Tenemos un problema de inflación derivado de una guerra fundamentalmente ilegal e injusta”. Para mí que Putin ya estaba preparando la invasión desde mucho antes de que muriera Franco. Por cierto ¿Hay alguna guerra que sea legal? ¿La inflación no será por nuestras sanciones? A ver, Sr. Sánchez, le pagamos para que nos saque de la inflación, no para que la denuncie, así que realice su trabajo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Para alcanzar su reconstrucción Jesús Martínez Madrid Carta abierta a alguien que se va Venancio Rodríguez Sanz Pero sí podrán abortar JD Mez Madrid, Gerona ​Origen de la devoción universal al Sagrado Corazón Josefa Romo Garlito, Valladolid ​La OTAN Domingo Martínez Madrid, Burgos