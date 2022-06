El jabón natural y vegano apto para todo tipo de piel, de la mano de Original 1963 Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 18:17 h (CET)

Los productos hechos con ingredientes naturales cada vez son más populares en todo el mundo gracias a todos los beneficios que aportan al cuerpo humano y al planeta.

Entre estos productos se encuentran los jabones naturales o artesanales, que resultan efectivos para mejorar las condiciones de la piel con acné o sequedad. Original 1963 es una marca que cuenta con expertos en la creación de un jabón natural higiénico, hidratante y, además, vegano.

Jabones naturales de Original 1963 Original 1963 es una marca especializada en el desarrollo de productos cosméticos a base de fórmulas naturales. Sus principios, metas y compromisos se centran en crear un artículo que sea respetuoso con el medioambiente, incluyendo la cero tolerancia a la crueldad animal. De igual manera, tienen como finalidad ofrecer al cliente final un producto sin colorantes, parabenos, siliconas o sulfatos que puedan afectar su bienestar. Esto sin dejar de lado la buena calidad y un diseño exclusivo que consiga diferenciarse de su competencia. Actualmente, Original 1963 ofrece jabones naturales basados en cada uno de esos principios, fórmulas 100 % veganas y naturales y la calidad que siempre los distingue. Estos jabones son ideales para la correcta higiene y la hidratación de la piel, así como para mejorar la efectividad de tratamientos contra diversas enfermedades y condiciones dermatológicas. Como punto extra, estos cosméticos están disponibles en diferentes fragancias: rosa mosqueta, jazmín, aloe vera y verbena, entre otras.

Ventajas de los jabones naturales Los jabones ecológicos o naturales son productos aptos para el consumo humano y no provocan efectos secundarios en la piel. Por el contrario, estos jabones son nutritivos, antisépticos, exfoliantes, depurativos e hidratantes. Esto se debe a que están hechos a base de aceites vegetales, agua y otros componentes que no contienen ingredientes sintéticos, tóxicos ni de origen animal. Otro beneficio de los jabones naturales como los creados por Original 1963 es que promueven la suavidad y elasticidad de la piel.

En medio de una industria cada vez más centrada en producir una gran cantidad de productos a un bajo coste y de poca calidad, Original 1963 da a sus clientes la posibilidad de obtener un jabón elaborado a partir de métodos tradicionales. Este les permite sacar el máximo partido a todos los beneficios de la naturaleza para cuidar de la piel, sea cual sea su condición, a la vez que favorece el cuidado del medioambiente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.