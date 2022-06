Suplementos naturales para prepararse para el verano con el plan de adelgazamiento de AromaAna Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 17:15 h (CET)

El verano es una de las temporadas de mayor afluencia y actividades en España. Gracias a la temperatura de dicha estación, suele aumentar la práctica de actividades acuáticas y el uso de ropa ligera. Sin embargo, algunas personas no se sienten cómodas mostrando ciertas partes de su cuerpo en lugares públicos, ya sea por inconformidad, timidez, inseguridad o sobrepeso.

De este último aspecto, según los datos de la Encuesta Europea de Salud en España del año 2020, al menos un tercio de la población masculina y femenina en el país tiene sobrepeso. Las causas de esto son variadas. No obstante, para detener el problema y lograr un estado de salud óptimo es necesario acudir al médico. Además, como ayuda extra se pueden añadir a la dieta suplementos naturales adecuados al caso de cada paciente.

En AromaAna cuentan con diferentes productos y packs para tratar las causas de la obesidad y alcanzar un cuerpo de verano.

Preparar el cuerpo para el verano Para alcanzar la figura deseada de forma saludable, los expertos recomiendan asistir a un nutricionista, seguir una dieta y una rutina de ejercicios. Esto hará que no solo se pierda peso, sino que se formen los músculos y se gane fuerza. El proceso de transformación puede ir acompañado de suplementos naturales que ayuden a adelgazar.

En AromaAna cuentan con una serie de productos que pueden usarse acorde a su finalidad. Por ejemplo, el Slim Dren – Detox drenante es un depurativo que limpia, elimina toxinas y líquido retenido. Por su parte, el Ansiend es un producto hecho con rhodiola y teanina. Se indica para combatir la ansiedad por la comida, la fatiga y el estrés. Para aprovechar los efectos de estos productos es recomendable adquirir packs como el Equilibrio, Detox, Regulador, entre otros.

¿Qué es AromaAna? AromaAna es una empresa familiar con 25 años de experiencia. Se dedican a la fabricación y distribución de suplementos alimenticios y vitaminas. Todo este proceso lo realizan según los principios de la naturopatía, una medicina alternativa en la que se emplean productos e ingredientes naturales y no invasivos para tratar diferentes condiciones y enfermedades del cuerpo humano. En esta empresa utilizan materia prima de la más alta calidad, procesada bajo los estándares de fabricación de España.

Además de la producción, resalta el servicio al cliente y el trato humano. La empresa ofrece su asesoría en la elección de suplementos y vitaminas.

Para obtener buenos resultados, los especialistas recomiendan una evaluación previa de la situación del cliente para determinar qué debe consumir junto a su dieta diaria.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.